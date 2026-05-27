Ruská loď se z Belgie vrátila plná min. Kreml má o viníkovi jasno

Na tankeru Arrhenius v ruském baltském přístavu Usť-Luga bylo nalezeno několik magnetických min, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Potápěči je podle něj objevili při kontrole trupu lodi, která připlula z belgických Antverp pro náklad zkapalněného ropného plynu.
Mluvčí ruského vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková uvedla, že miny byly vyrobeny v některé ze zemí NATO. Podle ní loď vplula do Usť-Lugy 20. května a následně měla pokračovat do tureckého přístavu Samsun. Všechny nalezené nálože byly podle ruských úřadů zneškodněny.
Rusko po sérii podezření na sabotáže namířené proti energetické infrastruktuře zpřísnilo bezpečnostní opatření ve svých přístavech. Už loni Moskva nařídila kontroly lodí pomocí potápěčů po údajných útocích na čtyři ropné tankery.
NATO jakoukoli spojitost odmítlo. „NATO žádný tanker nezaminovalo,“ uvedl představitel aliance v e-mailovém vyjádření.