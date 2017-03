Z Afriky může letos do Evropy připlout 400 000 migrantů, varuje německý ministr

před 30 minutami

Berlín - Až 400 000 migrantů by mohlo letos podle německého ministra pro rozvojovou pomoc Gerda Müllera připlout do Evropy přes Středozemní moře.

Člen německé vlády to ve čtvrtek řekl listu Rheinische Post. Aby nepřišly další statisíce či miliony migrantů, měla by Evropská unie podle něj změnit svou politiku vůči Africe.

Podle úterní zprávy Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos přes moře do Evropy dostalo už 26 600 migrantů. Osmdesát procent z nich přitom vyplulo z Libye a skončilo v italských záchytných táborech.

"Když to propočítáme, mohlo by letos do Itálie přijít 300 000 až 400 000 lidí," uvedl Müller. Aby toto číslo nebylo ještě vyšší, měla by se Evropa podle něj pokusit zlepšit situaci v afrických zemích, kupříkladu i tím, že těmto státům umožní plně vstoupit na evropský trh, aby si tu mohly vydělat peníze.

Už ve středu se Müller s německou ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou shodl na tom, že kromě hospodářské pomoci je nutné zajistit v Africe i bezpečnost. "Bez bezpečnosti není rozvoj a bez rozvoje není bezpečnost ani mír," uvedl na konferenci v Berlíně.

Po loňském uzavření takzvané balkánské migrační cesty vedoucí z Turecka přes Řecko a západní Balkán do Německa se hlavním migračním koridorem stalo centrální Středomoří. Tuto trasu loni k cestě do Evropy využilo 180 000 migrantů. Podle IOM při pokusu dostat se za lepším životem ve Středozemním moři zahynulo 7763 lidí. Letošní bilance obětí se vyšplhala podle posledních informací již na 649.

autor: ČTK