Soud EU: YouTube a jiné platformy nejsou odpovědné za porušování autorských práv

YouTube a další internetové platformy nenesou za běžných okolností odpovědnost za porušování autorských práv u videí a dalších souborů sdílených uživateli. Rozhodl o tom v úterý Soudní dvůr Evropské unie. Pokud by však provozovatelé sociálních sítí vědomě přispívali k šíření chráněných děl, mohli by porušovat právo i oni, dodal nejvyšší orgán unijní justice.

Soud zdůraznil, že verdikt platí "za současného stavu unijního práva". To však v nejbližších letech patrně projde proměnou, neboť EU v současnosti jedná o zvýšení celkové odpovědnosti platforem, které loni navrhla Evropská komise.

Na soudce v Lucemburku se obrátil německý soud, který rozhoduje o dvou žalobách na YouTube, patřící společnosti Google, a na švýcarskou firmu Cyando, jejíž služba Uploaded umožňuje nahrávat a sdílet soubory. Podle majitelů práv v obou případech platformy porušily pravidla a měly by zaplatit odškodné.

Unijní soud případy prozkoumal z hlediska tří směrnic o autorském právu, elektronickém obchodu a o duševním vlastnictví. Soudci dospěli k závěru, že platformy nejsou za porušování práv odpovědné, protože samy aktivně nepřispívají k šíření chráněných děl. Vinu by jim naopak podle soudu bylo možné přiřknout v případě, kdy by bylo prokazatelné, že "obsahy nahrané na svou platformu znají a kontrolují".

"Tak je tomu zejména v případě, kdy si je tento provozovatel konkrétně vědom protiprávního zpřístupnění chráněného obsahu na své platformě a takový obsah neprodleně neodstraní nebo k němu nezablokuje přístup," uvedl soud v tiskové zprávě k verdiktu. Platformy by podle soudu také mohly nést odpovědnost v případě, že by dostatečně technologicky nebránily obecnému šíření autorsky chráněných děl, o němž vědí či by o něm vědět měly.