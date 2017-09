Trump už nehrozí uzavřením vládních úřadů kvůli zdi s Mexikem. Bílý dům poopravil jeho výroky

před 41 minutami

Americký prezident Donald Trump už nehrozí uzavřením vládních úřadů, když Kongres tento měsíc neodhlasuje zvýšení rozpočtu o peníze na stavbu zdi na hranicích s Mexikem. "Demokraté nechtějí, abychom tu zeď postavili. Ale věřte mi, my ji postavíme, i kdybychom měli zavřít vládní úřady," prohlásil Trump 22. srpna na shromáždění ve Phoenixu. Už dva dny nato ale podle listu The Washington Post Bílý dům potichu informoval Kongres, že 1,6 miliardy dolarů na stavbu zdi nebude požadovat okamžitě v dočasném provizoriu od října do asi začátku prosince. Do prosincového zákona o rozpočtu už ale financování zdi bude chtít zahrnout, uvedl s odvoláním na své zdroje z Bílého domu deník The Washington Post.