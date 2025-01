Za druhé světové války vrátil Britům víru ve vítězství a spolu s dalšími spojeneckými politiky se zasloužil o porážku nacistického Německa a nastolení míru. Sir Winston Churchill, dvojnásobný britský premiér z let 1940 až 1945 a 1951 až 1955, byl přes šest desítek let poslancem a většinu své kariéry členem Konzervativní strany. Od jeho úmrtí v pátek uplynulo přesně 60 let.