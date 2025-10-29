Zahraničí

Wilders ostrouhal. Nizozemské volby vyhrála podle odhadů liberální strana D66

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Předčasné nizozemské parlamentní volby vyhrála podle odhadů středově-liberální strana D66, informují agentura Reuters a nizozemská média. Druhá v dnešním hlasování skončila protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse, které předvolební průzkumy přisuzovaly největší šance na vítězství.
Geert Wilders.
Geert Wilders. | Foto: Reuters

Ostatní hlavní politické strany už dopředu s protiislámským politikem vyloučily jakoukoli spolupráci.

Aktualizovaný odhad zveřejněný veřejnoprávní televizí NOS straně D66 ve 150členné dolní komoře přisoudil 27 křesel, což je ztrojnásobení dosavadního počtu jejích poslanců. Naopak PVV zřejmě ztratí 12 mandátů a bude mít 25 poslanců. Wilders už na X připustil, že jeho strana doufala v jiný výsledek. Nicméně je podle něj teď odhodlanější než kdy dřív.

Média po uzavření volebních místností ve 21:00 podotýkala, že úvodní odhady nemusí být zcela přesné, počet mandátů se může změnit, a není tak jasné, že D66 opravdu hlasování vyhraje. Nicméně i upřesněný odhad zveřejněný ve 21:30 velmi dobré šance tohoto uskupení potvrdil.

Související

Le Penové zakázal soud kandidovat, trest si odpyká mimo vězení, ale s náramkem

Trial verdict over accusations of misappropriation of EU funds by French far-right leader Marine Le Pen and RN party, in Paris

Třetí nejsilnější stranou by měla být Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 23 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 19, která by si tak polepšila o 14 křesel oproti volbám z roku 2023. Naproti tomu koalice Zelených a Strany práce přijde podle všeho o pět mandátů a její lídr Frans Timmermans už oznámil svou rezignaci.

Do dolní komory parlamentu se podle aktualizovaných odhadů dostane také zhruba deset menších stran.

Agentury dopředu očekávaly, že i kdyby protiimigrační PVV volby vyhrála, Wilders se novým premiérem nestane. Hlavní politické strany ho totiž považují buď za nespolehlivého nebo jeho názory za nepřijatelné. Tento postoj souvisí i s tím, že Wilders v červnu stáhl podporu tehdejší čtyřkoaliční vládě kvůli sporu o zpřísnění azylové politiky. Právě to vedlo k vypsání dnešních předčasných voleb.

Pozorovatelé očekávají, že by novou vládu mohla sestavit širší středová koalice. Zároveň ale upozorňují, že to může trvat měsíce.

Také po volbách z listopadu 2023 se vláda formovala několik měsíců. Nakonec v červnu 2024 PVV, VVD expremiéra Marka Rutteho, středopravicová Nová společenská smlouva (NSC) a pravicově populistické agrární hnutí BBB dospěly k dohodě na novém kabinetu. V jeho čele stanul bývalý šéf tajné služby Dick Schoof.

 
Mohlo by vás zajímat

Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nizozemsko volby Parlament Geert Wilders odhad

Právě se děje

před 24 minutami
Kinský zaváhal a Tottenham vypadl. Po bláznivém klání končí v poháru i Krejčí

Kinský zaváhal a Tottenham vypadl. Po bláznivém klání končí v poháru i Krejčí

Fotbalisté Tottenhamu v bráně s Antonínem Kinským prohráli 0:2 na hřišti obhájců trofeje Newcastlu.
před 57 minutami
Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

Téma získalo ve Francii pozornost zejména s případem Gisèle Pelicotové, za jejíž znásilnění poslal soud do vězení desítky mužů včetně jejího manžela.
před 1 hodinou
Šulcův velký večer. Paříži dal dva góly, při druhém si dovolil parádu

Šulcův velký večer. Paříži dal dva góly, při druhém si dovolil parádu

Český fotbalista Pavel Šulc dvakrát skóroval v utkání 10. kola francouzské ligy, jeho Lyon ale přišel o třígólové vedení a s FC Paris remizoval 3:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Wilders ostrouhal. Nizozemské volby vyhrála podle odhadů liberální strana D66

Wilders ostrouhal. Nizozemské volby vyhrála podle odhadů liberální strana D66

Ostatní hlavní politické strany už dopředu s protiislámským politikem vyloučily jakoukoli spolupráci.
před 2 hodinami
Vězení za sbírku na raketu pro Ukrajinu? Čistá propaganda, reaguje právník

Vězení za sbírku na raketu pro Ukrajinu? Čistá propaganda, reaguje právník

Podle právníka Miroslava Krutiny obvinění z útočné války nesplňuje dvě základní podmínky zákona.
před 2 hodinami
"Strašně moc ho chtějí." Týmy NHL volají Bostonu kvůli Čechovi, může ale přijít zvrat

"Strašně moc ho chtějí." Týmy NHL volají Bostonu kvůli Čechovi, může ale přijít zvrat

Po čase se opět spekuluje o výměně českého útočníka Bostonu Pavla Zachy.
Aktualizováno před 2 hodinami
Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě
8:07

Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Aktuálně.cz přibližuje středeční večerní akci Štítu demokracie, který protestuje proti nově tvořené vládní a sněmovní koalici ANO, SPD a Motoristé.
Další zprávy