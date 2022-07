WHO vyzvala evropské státy k naléhavému postupu proti opičím neštovicím

Evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) v pátek vyzvala evropské státy k naléhavému a koordinovanému postupu proti opičím neštovicím. WHO poukázala na silný nárůst výskytu této nemoci na evropském kontinentě v posledních týdnech. Na Evropu v současnosti připadá zhruba 90 procent nových případů této infekční choroby, která se dříve vyskytovala téměř výlučně v afrických zemích.

Počet nových potvrzených případů opičích neštovic v Evropě se ve srovnání s polovinou června skoro ztrojnásobil a celkový počet vystoupil zhruba na 4500 případů. Na Evropu připadalo zhruba 90 procent případů nákazy zaznamenaných od poloviny května, kdy se potvrdila první ohniska mimo africké země, kde je tato nemoc endemická.

Mezi evropskými státy potvrdilo výskyt nemoci 31 států a jurisdikcí. V Evropě v souvislosti s opičími neštovicemi zatím nikdo nezemřel, uvedla agentura AP.

"Pokud chceme obrátit stránku v šíření této nemoci, tak je nezbytně nutný naléhavý a koordinovaný postup evropských států," uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge. Podle něj se vlády musejí více snažit, aby se nemoc neusadila na širším území.

Podle Klugeho by zdravotnické systémy měly více sledovat šíření této infekční nemoci. Je tedy nezbytné také o nemoci a situacích, které napomáhají k přenosu infekce, více a správně mluvit. Kluge také požaduje, aby vlády poskytly zdravotnickým systémům dost financí na řešení problémů spojených s šířením nové infekční nemoci.

Krizový výbor WHO minulý týden vyjádřil obavy z šíření opičích neštovic, které podle něj ale nyní nepředstavuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle evropské pobočky WHO by ale výbor mohl brzy své stanovisko přehodnotit kvůli "rychlému vývoji a naléhavé podstatě této události".

Podle statistik evropské WHO se v 99 procentech případů nákaza týkala mužů ve věku 20 až 40 let, a to hlavně těch, kteří měli pohlavní styk s dalšími muži. Zhruba deset procent nakažených muselo do nemocnice a jeden člověk skončil na jednotce intenzivní péče.

Nejvíce případů zatím vykázala Británie, a to přes tisíc. Následují Německo s 838 potvrzenými infekcemi, Španělsko a Portugalsko, které mají společně přes tisíc případů. V Česku je zatím osm potvrzených případů.

V souvislosti s šířením opičích neštovic v pátek americká vláda oznámila nákup 2,5 milionu dávek vakcíny Jynneos dánské společnosti Bavarian Nordic. Ta je ve Spojených státech schválená pro použití proti planým i opičím neštovicím.