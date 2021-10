WHO podpořila očkování dětí první vakcínou proti malárii. Má úspěšnost 30 procent

Světová zdravotnická organizace (WHO) podpořila masivní očkování první schválenou vakcínou proti malárii. Vakcinace by podle ní mohla zachránit desetitisíce životů, zejména dětí v Africe. Na malárii, nemoc známou už od dob antiky, podle statistik WHO zemře na světě jedno dítě každé dvě minuty.

Dosud jedinou schválenou vakcínu proti malárii, kterou přenášejí komáři, vyvinula britská společnost GlaxoSmithKline. V pilotním programu od roku 2019 zdravotníci aplikovali 2,3 miliony dávek dětem v Ghaně, Keně a Malawi. Pilotnímu projektu předcházelo deset let klinických testů v sedmi afrických státech, píše Reuters. Celkem 94 procent všech případů malárie se vyskytne v Africe. Za rok 2019 tato nemoc na černém kontinentě zabila 386 tisíc lidí, nejčastěji jí podléhají děti mladší pěti let. Mezi symptomy malárie patří horečka, zvracení, bolesti hlavy a svalů a celková únava. Nemoc přenáší paraziti. Vakcína je účinná v prevenci vážného průběhu onemocnění jen ve zhruba 30 procentech případů, přesto je očkování nejefektivnějším způsobem obrany před touto nemocí. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu schválila v roce 2015 s argumentem, že její přínos převažuje nad možnými riziky. Firma GSK se zavázala k výrobě 15 milionů dávek vakcíny ročně až do roku 2028 a slíbila, že její marže nepřesáhne pět procent výrobních nákladů. Související Vyvinula vakcínu na covid, teď má německá firma další velký plán: porazit malárii Pro realizaci plánu WHO na plošné očkování přesto bude potřeba získat značné finanční prostředky. Většina zemí, kde je riziko nákazy nejvyšší, patří zároveň k velmi chudým státům, které si vakcinaci nemohou dovolit, připomíná Reuters. Vlastní vakcíny proti malárii vyvíjejí i další společnosti. Přípravek Oxfordské univerzity letos v dubnu ve druhé fázi testů vykázal účinnost 77 procent, což je zatím nejvyšší účinnost z testovaných přípravků. Tato vakcína by mohla být schválená přibližně za dva roky, píše AFP. Německá firma BioNTech v červenci oznámila, že pro vývoj vakcíny proti malárii využije technologii mRNA vakcíny, kterou firma použila i pro výrobu vakcíny proti nemoci covid-19 a metoda tak doznala značného pokroku. Samotné vedení WHO uvedlo, že stávající vakcíny jsou vakcíny první generace a organizace doufá, že jejich úspěch přiměje další vědce k práci na přípravcích, které by pomohly bojovat s malárií.