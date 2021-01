WHO nedostala od Číny povolení pro misi, která má zkoumat původ koronaviru

Čína stále nevydala všechna potřebná povolení pro mezinárodní tým vědců, který má v zemi přispět k řešení otázky původu viru SARS-CoV-2. Na tiskové konferenci to řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že jej čínský přístup k misi "velmi zklamal". Někteří členové vědeckého týmu jsou přitom již na cestě do Číny.

Už na konci loňského roku WHO oznámila, že v lednu vyšle do Číny tým vědců z deseti zemí: Dánska, Británie, Nizozemska, Austrálie, Ruska, Vietnamu, Německa, USA, Kataru a Japonska. Každý z nich má jinou odbornost. Podle Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse se dva členové týmu už na cestu do Číny vydali a další ji museli na poslední chvíli zrušit. Přílet vědců v těchto dnech byl přitom podle něj s Pekingem domluvený. "A dnes jsme se dozvěděli, že čínské úřady ještě nevydaly všechna povolení potřebná pro příjezd týmu do Číny," řekl. "Jsem z této noviny velmi zklamaný," dodal šéf mezinárodní organizace. Agentura AP reakci šéfa WHO označila za vzácný případ, kdy se na adresu Pekingu vyjádřil kriticky. Mnoho podrobností k programu mezinárodního vědeckého týmu v Číně zatím není známo. Jednou z jeho zastávek má být ale město Wu-chan v provincii Chu-pej, kde byla nákaza virem SARS-CoV-2 poprvé odhalena. Cílem mise WHO je zjistit, odkud se koronavirus vzal a jak se přenesl na člověka. U odborné veřejnosti převládá názor, že původním nositelem viru byl netopýr. Z jakého přesně zvířete se ale koronavirus přenesl na člověka, zatím není jasné. V minulosti se v této souvislosti nejčastěji hovořilo o luskounech. Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil Čínu, že tají informace o koronaviru, a šéfa WHO, že se příliš poddává vůli Pekingu. Další země sice nejsou tak kritické, i ony ale podle AFP Čínu podezřívají, že šíření viru zpočátku tajila. Nákaza virem SARS-CoV-2 se od konce roku 2019 potvrdila na světě u více než 86 milionů lidí. S nemocí covid-19, kterou virus vyvolává, zemřelo přes 1,86 milionu lidí, nejvíce ve Spojených státech (přes 354 000). V Česku mělo zatím pozitivní výsledek testu na koronavirus přes 759 000 lidí. S covidem-19 jich od března 12 257 zemřelo.