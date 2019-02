WHO: Epidemie spalniček na Madagaskaru už zabila přes 900 lidí

Epidemie spalniček trvající kolem půl roku si na Madagaskaru už vyžádala životy více než 900 lidí. Napsala to ve čtvrtek agentura AP s odvoláním na informace Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu OSN (UNICEF).

Podle údajů WHO od září, kdy se infekční virové onemocnění na ostrově ležícím při jihovýchodním pobřeží Afriky začalo šířit, se nakazilo více než 68 000 lidí.

Potvrzeno přitom je, že spalničky mají na svědomí úmrtí 553 nakažených, v dalších 373 případech to sice ještě potvrzeno není, ale je to velmi pravděpodobné.

Za epidemii na Madagaskaru může už řadu let trvající nízká imunita obyvatel proti spalničkám, vysvětlil podle AP mluvčí Světové zdravotnické organizace Tarik Jašarević.

Dodal, že podle WHO a UNICEF se odhaduje, že míra proočkovanosti je na ostrově nižší než 60 procent. Podle odborníků se spalničky nemohou šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let.

Klesající proočkovanost proti spalničkám registruje také Česko, neboť někteří rodiče odmítají nechat své potomky očkovat. V roce 2007 mělo toto očkování v České republice zhruba 98 procent dětí do tří let, od roku 2013 údaj každoročně klesá. V roce 2013 proočkovanost dosahovala necelých 89 procent a do roku 2017 klesla pod 84 procent. Státní zdravotní ústav letos do poloviny února evidoval 93 případů spalniček; loni za celý rok jich bylo 207.

