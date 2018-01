Weinsteinovi kvůli sexuálnímu obtěžování poprvé hrozí soud. Prokurátor v Kalifornii zvažuje obžalobu

před 5 hodinami

Kdysi nejmocnější muž Hollywoodu čelí desítkám obvinění ze sexuálního obtěžování.

Los Angeles - Hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina vyšetřuje policie kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování v několika amerických státech.

V Kalifornii se ale jeho kauza může dostat poprvé před soud. Obžalobu filmového magnáta zvažuje státní zástupce z Los Angeles, kterému policie z Beverly Hills předložila dva případy, jež v souvislosti s filmovým magnátem řeší.

Weinsteina loni na podzim obvinily desítky nejen hollywoodských hereček ze sexuálního obtěžování, napadení, a několik z nich dokonce ze znásilnění.

Podle magazínu Hollywood Reporter se případy policejního vyšetřování, kvůli kterým hrozí Weinsteinovi žaloba, týkají sexuálního napadení.

Státní zástupce však odmítl sdělit detaily. "Mohu potvrdit, že byly předloženy dva případy," stojí v prohlášení jeho mluvčí Elisabeth Albaneseové. "Neposkytujeme ale žádné podrobnosti o případech, dokud je státní zástupce neprozkoumá a nedojde k závěru, zda podat žalobu."

Riziko žaloby představuje poslední vývoj skandálu, který loni otřásl filmovým průmyslem. Weinstein byl na základě obvinění vyhozen z vlastní firmy a vyloučen z americké Akademie filmového umění a věd, která uděluje nejprestižnější ceny Oscar.

Ženy o svých zkušenostech s ním promluvily do médií a tím povzbudily i další herečky, které musely v minulosti čelit podobným sexuálním nátlakům. Rozpoutaly tak lavinu, která se snesla i na další vlivné muže. Policie tak nyní vyšetřuje například také režiséra Jamese Tobacka.

Weinsteinovou kauzou se v současné době zabývají policisté v Beverly Hills, Los Angeles, New Yorku a Londýně. Že filmovému magnátovi reálně hrozí obžaloba a zatykač, se spekuluje už od loňského října. Newyorská policie v říjnu sbírala důkazy s cílem vydat na něj zatykač, doposud však neposkytla žádné detaily o posunu ve vyšetřování.

Desítky obvinění, ale žádná žaloba

Kdysi nejvlivnější muž Hollywoodu se k nevhodnému chování k herečkám přiznal, odmítá však obvinění ze znásilnění. To proti němu vznesla například americká herečka Paz de la Huerta. Dnes 33letou herečku měl Weinstein znásilnit dokonce dvakrát, a to vždy poté, co požila alkohol a nebyla se podle svých slov schopná bránit. Právě její případ má vyšetřovat policie v New Yorku.

Práci jí ale ztěžuje fakt, že k incidentu mělo dojít už před několika lety, Weinstein navíc v New Yorku nežije.

Ostatní herečky, kterých jsou desítky, obvinily Weinsteina z napadení, osahávání a vydírání. Pokud mu nebyly po vůli, hrozil podle nich zničením jejich kariéry. Americký magazín New Yorker odkryl síť tajných agentů, které si Weinstein najímal na to, aby své oběti dokázal umlčet a zabránil tak provalení skandálu.

Video: Sexuální obtěžování není v Hollywoodu nic neobvyklého