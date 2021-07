Weinsteina vydali do Kalifornie. Čelí tam obvinění dalších žen ze sexuálního násilí

Úřady amerického státu New York v úterý vydaly bývalého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina do Kalifornie. Weinstein, který si v New Yorku odpykává 23letý trest vězení za sexuální delikty, v Kalifornii čelí další sérii obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Činů se podle obžaloby dopustil mezi lety 2004 a 2013.

Weinstein opustil v úterý v asi 9:30 místního času (15:30 SELČ) věznici Wende na severu státu New York a "byl předán činitelům zodpovědným za jeho převezení do státu Kalifornie", oznámily vězeňské úřady. Advokáti dříve mocného producenta se snažili jeho převozu několik týdnů zabránit, jako důvod přitom uváděli jeho údajně chatrné zdraví. Newyorský soudce Kenneth Case nicméně jejich argumenty odmítl a 15. června s vydáním vyslovil souhlas. Kalifornský soud se bude zabývat obviněním pěti žen. Pokud by byl Weinstein shledán vinným ve všech bodech obžaloby, hrozí mu až 140 let vězení. Bývalý producent však stejně jako při kauzách v New Yorku veškerá obvinění popírá a tvrdí, že ženy k veškerým sexuálním praktikám svolily. Weinstein se na začátku dubna formálně odvolal proti 23letému trestu, který mu vyměřil soud v New Yorku v ostře sledované kauze považované za jeden z největších úspěchů celosvětové kampaně proti sexuálnímu násilí MeToo. Bývalého producenta dosud ze sexuálního obtěžování obvinilo téměř 90 žen. Video: Harvey Weinstein u soudu v lednu 2020 1:13 Obžalovaný americký producent Harvey Weinstein přišel k soudu. Pohublý a za pomoci chodítka. | Video: Reuters