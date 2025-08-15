Zahraničí

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

před 27 minutami
Washington v pátek zažaloval administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli její sílící snaze převzít kontrolu nad policií hlavního města Spojených států. Žaloba přišla poté, co ministryně spravedlnosti Pam Bondiová do čela washingtonské metropolitní policie (MPDC) jmenovala krizového policejního komisaře se všemi pravomocemi policejního šéfa.
Podle deníku The Washington Post (WP) je tento krok jednou z nejvýraznějších snah federální vlády uplatnit moc nad hlavním městem za půlstoletí jeho samosprávy.

Generální prokurátor washingtonského federálního okrsku District of Columbia Brian Schwalb žalobu podal poté, co Bondiová ve čtvrtek oznámila, že se šéf Agentury pro potírání narkotik (DEA) Terry Cole ujme role krizového policejního komisaře a převezme "pravomoci a povinnosti náležející policejnímu šéfovi" MPDC.

Metropolitní policie musí před vydáním jakýchkoli příkazů získat souhlas komisaře Colea, uvedla Bondiová. Podle agentury AP není jasné, jak tento krok ovlivní současnou šéfku MPDC Pamelu Smithovou, která se za běžných okolností zodpovídá starostce Washingtonu Muriel Bowserové.

Bondiová rovněž nařídila okamžité zastavení politiky Washingtonu týkající se omezení spolupráce města s federálními imigračními úřady, píše list WP.

Protiústavní krok?

Schwalb v žalobě požádal soudce, aby shledal, že jednání Trumpa a Bondiové je protiústavní a překračuje meze pravomocí stanovené v zákoně o samosprávě hlavního města Washingtonu.

Zákon umožňuje prezidentovi vyhlásit stav nouze a dočasně podřídit washingtonskou policii federální vládě, což Trump učinil v pondělí. Trumpovo oprávnění k dočasnému převzetí kontroly nad MPDC vyprší za 30 dní a prodloužení by musel schválit Kongres.

Nařízení Bondiové podle generálního prokurátora nemůže washingtonská policie dodržovat, jelikož je protiprávní. Odmítla jej rovněž starostka Bowserová. Schwalb v memorandu adresovaném policejní šéfce Smithové napsal, že příslušníci MPDC "musejí i nadále plnit vaše rozkazy, nikoli rozkazy jakéhokoli činitele, který nebyl jmenován starostkou". Schwalb tak spustil právní spor mezi silně demokratickým hlavním městem a republikánskou administrativou.

Trump v pondělí kromě převzetí kontroly nad washingtonskou policií rovněž do hlavního města povolal Národní gardu. Svá rozhodnutí odůvodnil tvrzením, že je ve Washingtonu potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Počet násilných trestných činů ve Washingtonu přitom loni dosáhl 30letého minima a klesající trend pokračuje i letos, uvádějí statistiky MPDC.

 
