Washington schválil zbraně pro Ukrajinu za 322 milionů. Zaplatí je Evropa

Americké ministerstvo zahraničí ve středu oznámilo schválení navrhovaného prodeje zbraní Ukrajině v hodnotě 322 milionů dolarů. Cílem je posílit především protivzdušnou obranu a dodat Ukrajině bojová obrněná vozidla. Schválení pomoci představuje obrat v Trumpově politice. Nové uspořádání počítá s tím, že náklady na americké vybavení ponesou zejména evropské státy.

První ze schválených balíčků se zaměřuje na raketový systém HAWK a jeho údržbu, přičemž hodnota se odhaduje na 172 milionů dolarů. Jedná se o střelu protivzdušné obrany středního doletu, která má posílit schopnosti Ukrajiny zejména proti pomaleji se pohybujícím cílům, jako jsou drony Šáhed, jimiž Rusko pravidelně útočí na ukrajinská města.

Druhý balíček, v odhadované hodnotě 150 milionů dolarů, se týká dodávky bojových vozidel pěchoty Bradley a zároveň vytvoření robustního systému jejich údržby a oprav. Tato vozidla se Ukrajincům v minulosti osvědčila i v soubojích s ruskými tanky. V lednu se na sociálních sítích objevilo video, na němž vozidlo Bradley zničilo hlavní bojový tank ruské armády T-90.

1:00 Ukrajinci ničí střelami z kanónu americké bojového vozidla pěchoty Bradley nejmodernější ruský tank T-90. | Video: Aktuálně.cz/X/Defence of Ukraine

Později ve středu prezident Trump na summitu o umělé inteligenci ve Washingtonu uvedl, že tento vojenský materiál bude odeslán do Evropy k další distribuci, přičemž značná část je určena pro Ukrajinu. "Dali jsme do toho 350 miliard dolarů. Teď to ale pošleme do Evropy a ta to zaplatí," vysvětlil prezident nový přístup, který se výrazně liší od dosavadních dodávek, kdy značnou část nákladů nesly Spojené státy.

Celá iniciativa má za cíl posílit schopnost ukrajinských ozbrojených sil v oblasti údržby a oprav. To by mělo umožnit udržet vysokou provozuschopnost amerických vozidel a zbraňových systémů. Zavedením rychlejšího cyklu oprav by se měla zlepšit i efektivita na bojišti a zároveň snížit logistická a finanční zátěž ukrajinské armády.

Agentura DPA zároveň informovala, že Německo plánuje dodat Ukrajině dva ze svých devíti systémů protivzdušné obrany Patriot, které později nahradí nákupem od Spojených států. K posílení protivzdušné obrany se chystají přispět i další evropské země, jako například Nizozemsko nebo Norsko. Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse Ukrajina potřebuje k efektivní obraně před ruskými vzdušnými útoky alespoň pět dalších systémů Patriot.

Schválení této pomoci přichází jen několik týdnů poté, co ministr obrany Pete Hegseth nařídil pozastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, což mělo překvapit i samotný Bílý dům. Prezident Trump následně změnil svůj postoj, slíbil další podporu Ukrajině a vyzval Rusko k ukončení války do padesáti dnů pod hrozbou sankcí.