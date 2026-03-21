Washington Post: Rusové chtěli pomoci Orbánovi před volbami, rozvědka navrhla fingovaný atentát

Ruská civilní rozvědka SVR ve snaze pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, příteli Moskvy, zvrátit situaci před klíčovými volbami navrhla uspořádat fingovaný pokus o atentát na předsedu vlády, který by zvýšil premiérovu podporu.
Napsal to v sobotu americký list The Washington Post (WP) s odvoláním na nejmenovanou evropskou tajnou službu, která se dostala k interní zprávě SVR.
Maďarsko čekají příští měsíc parlamentní volby. Kvůli klesající podpoře premiéra Viktora Orbána, jehož úzké vazby na Moskvu dlouhodobě poskytují Kremlu strategickou oporu, začala SVR bít na poplach a dala najevo, že by mohl být nutný drastický zásah v podobě fingovaného atentátu na Orbána, který by změnil dosavadní průběh hry.
Na Orbána, jehož popularita klesla kvůli zhoršující se ekonomické situaci, nedošlo k žádným fyzickým útokům. Ale i úvahy o zinscenování pokusu o atentát zdůrazňují, jak vysoké jsou sázky Moskvy v maďarských volbách, míní list. Připomněl také důsledky útoku z července 2024, při kterém byl Donald Trump postřelen.
Orbánova strana Fidesz podle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza Pétera Magyara, který je také bývalým členem Fideszu, ale kampaň vede v duchu očisty země od korupce.
I podle ruských agentů je většina Maďarů - 52,3 procenta - „nespokojena stavem věcí v zemi“, a „nespokojenost převládá nejen ve městech, ale i na venkově (50,8 %), kde má tradičně silné pozice Fidesz“.
Rusko není jedinou vnější mocností, která by se mohla snažit Orbána podpořit v jedné z nejtěžších kampaní jeho kariéry. Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý měsíc navštívil Budapešť a Orbánovi řekl, že „váš úspěch je naším úspěchem“. Orbán se netajil nadějí, že Budapešť navštíví i Trump, ale ten je pohlcen válkou proti Íránu, a tak místo něj přijede do Maďarska viceprezident J. D. Vance.
Zatímco Trumpova administrativa nabídla společné vystoupení a nenápadné projevy podpory, ruská intervence by mohla být přímočařejší, poznamenal list. Někteří západní představitelé podle něj tvrdí, že Kreml se snaží udržet u moci Orbána, který pomáhal Moskvě brzdit klíčové snahy EU a fungoval jako most mezi Kremlem a americkými konzervativci v naději, že se vytvoří nový postliberální světový řád.
Orbánův mluvčí Zoltán Kovács nereagoval na žádost listu o komentář ke zprávě SVR, k případnému vměšování Ruska do voleb nebo vztahu premiéra s Moskvou.
Není jasné, jak vysoko v Moskvě si návrh SVR přečetli. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl otázky ohledně dokumentu SVR. „Toto je další příklad dezinformací,“ prohlásil. SVR se odmítla vyjádřit, napsal WP.
Připomněl, že Orbán a Fidesz se v posledních týdnech stále více snaží přesměrovat pozornost Maďarů od ekonomických problémů k údajným vnějším bezpečnostním hrozbám. Orbánova vláda obvinila Ukrajinu ze zastavení dodávek levné ruské ropy do Maďarska – a to i přes to, že přerušení původně způsobil ruský útok, který zasáhl infrastrukturu ropovodu. Spory se mezitím ještě více vyhrotily. Orbán obvinil Ukrajince z plánování fyzických útoků na jeho rodinu poté, co se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem tohoto měsíce zmínil v souvislosti s Orbánovým blokování unijní půjčky pro Ukrajinu, že „adresu této osoby předá“ ukrajinským vojákům. Maďarská vláda ve čtvrtek oznámila, že zakazuje vstup třem ukrajinským občanům na své území s tvrzením, že vyhrožovali Maďarsku, Orbánovi a jeho rodině. Orbán také ohlásil nasazení vojáků na ochranu kritické maďarské energetické infrastruktury.
