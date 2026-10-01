Wagnerovský maraton v Londýně: Hrůša oddiriguje v Královské opeře 15 hodin hudby

V roce 2027 zazní v londýnské Královské opeře kompletní Prsten Nibelungův skladatele Richarda Wagnera, a to pod taktovkou českého dirigenta Jakuba Hrůši. Čtyři propojené opery, které dohromady trvají zhruba 15 hodin, scéna uvede během čtyř cyklů od 4. října do 1. listopadu. V tiskové zprávě to oznámila umělcova mediální zástupkyně Kateřina Motlová.
Kompletní Prsten bude zároveň vyvrcholením několikaletého projektu Královské opery. Ten začal v roce 2023 premiérou Zlata Rýna a pokračoval postupným uváděním dalších částí. V roce 2027 se všechny čtyři opery poprvé vždy během jednoho týdne spojí v jeden celek.
„Přestože žádnou z Wagnerových zralých oper nepovažuji za podstatně důležitější než ostatní, obrovský úkol nastudovat celý Prsten je přirozeně pro mě mimořádným vrcholem,“ uvedl Hrůša v tiskové zprávě. Mezi další Wagnerova slavná díla patří například Tristan a Isolda, Parsifal nebo Bludný Holanďan.
Celá tetralogie Prstenu Nibelungova trvá přibližně 15 hodin a patří k nejrozsáhlejším dílům operního repertoáru. Wagner jej koncipoval jako propojený hudební a dramatický celek, takže jednotlivé opery na sebe příběhově navazují.
„Kompletní provedení představuje vzácnou příležitost zažít během několika dnů celý Prsten tak, jak byl zamýšlen – jako jediný monumentální dramatický celek,“ uvedla Motlová.
Dvacet let skládání
Cyklus tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Wagner na rozsáhlém díle pracoval více než dvě desetiletí a vytvořil k němu hudbu i libreto.
Příběh inspirovaný germánskými a severskými bájemi sleduje boje bohů, hrdinů a mnoha mytických bytostí o magický prsten, který svému nositeli propůjčuje mimořádnou moc.
Prsten byl poprvé kompletně uveden v roce 1876 v Bayreuthu. Rozsáhlé Wagnerovo dílo se od té doby stalo pevnou součástí světového operního repertoáru a významně ovlivnilo podobu hudebního dramatu.
Jakub Hrůša patří k nejúspěšnějším českým dirigentům současnosti. Od roku 2016 působí jako šéfdirigent a hudební ředitel Bamberských symfoniků (Bavorské státní filharmonie), v této funkci setrvá až do roku 2029. Hudebním ředitelem Královské opery v Covent Garden v Londýně se stal loni v září.
Od sezony 2028/2029 se Hrůša také stane šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, s níž spolupracuje více než dvě dekády.
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