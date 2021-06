Vztahy ČR a Ruska jsou na bodě mrazu, musíme ale komunikovat, uvedl Babiš

České vztahy s Ruskem jsou v současnosti na bodě mrazu, nebylo by ale správné úplně přestat komunikovat. Před začátkem čtvrtečního summitu Evropské unie to prohlásil český premiér Andrej Babiš, podle něhož Česko zváží podporu návrhu na uspořádání vrcholného jednání unijních lídrů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

"Naše vztahy s Ruskem jsou na bodě mrazu. Logicky jsme reagovali tak, jak jsme reagovali, protože není možné, aby se stávalo to, co se stalo. Nicméně musíme komunikovat," řekl českým novinářům v Bruselu premiér v narážce na vrbětickou kauzu (exploze v muničním skladu Vrbětice v roce 2014, z níž Česko obviňuje ruskou vojenskou rozvědku) a následné vyhošťování ruských i českých diplomatů. Podle Babiše bude záležet na tom, zda plán Berlína s Paříží podpoří všichni lídři. Jak se k otázce při večerní debatě postaví on sám, předseda české vlády neřekl. Dodal však, že věc hodlá konzultovat s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem.

Návrh, který obě největší unijní země prezentovaly ve středu, vychází z analýzy a doporučení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. Podle něj by EU měla systematičtěji a koordinovaněji čelit ruským hrozbám a nepřátelským akcím a připravit se na nové útoky, zároveň se však snažit o spolupráci v oblastech společného zájmu. Německo-francouzský plán tyto oblasti identifikuje a zároveň mluví i o schůzce na nejvyšší úrovni.

Německá kancléřka Angela Merkelová v německém parlamentu prohlásila, že EU potřebuje společný mechanismus, jak reagovat na ruské provokace, a zároveň musí najít přímý komunikační kontakt s Moskvou.

Některé země východního křídla EU, které dlouhodobě prosazují ráznější přístup k Rusku, jsou podle diplomatů narychlo předloženým návrhem zaskočeny a jejich podpora pro uspořádání summitu EU-Rusko je nejistá.

Video: Syn vrbětické oběti: Otcova smrt možná nebyla zbytečná. Ti kdo by měli mluvit, mlčí