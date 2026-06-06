Vzrušení za 500 rublů. Petrohradský lunapark láká na atrapu obávané válečné zbraně

V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici atrakce nazvaná Orešnik. Informuje o tom telegramový kanál Astra. Atrakce nese název ruské balistické rakety středního doletu, která se podle Moskvy pohybuje nadzvukovou rychlostí a kterou ruská armáda už několikrát použila při svých útocích na Ukrajinu.
Po stožáru v barvách ruské vlajky, který má na vrcholu špičku, se nahoru a dolů pohybuje lavice s návštěvníky. Nad prstencem sedaček je několik předmětů napodobujících zřejmě bojové hlavice orešniku.
Provozovatelé atrakce lákají návštěvníky na to, že na ní "zažijí pocity kosmonautů-průzkumníků". Je to podle nich také příležitost podívat se na zábavní park Divoostrov z dosud nepoznané perspektivy a "pocítit vzrušení z letu v raketě". Vstupenka na atrakci stojí 500 rublů (asi 140 korun).
Ruská armáda vypálila raketu Orešnik například při útoku na Bilou Cerkvu v Kyjevské oblasti v noci na 25. května. Podle ukrajinských médií se ale druhá raketa tu samou noc zřítila v Ruskem okupované části Doněcké oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin podle Astry ve čtvrtek vysvětloval, že armáda orešniky na Ukrajině nepoužila k bojovým účelům. V Kyjevské i Doněcké oblasti podle něho zamířily tam, kde bylo vhodné sledovat výsledky.
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