Volání o pomoc čínského dělníka? Čech si koupil papírovou čepici, našel na ní zoufalý vzkaz

před 43 minutami

Podobné vzkazy o nelidském zacházení se v minulosti objevily všité do oblečení vyrobeného v asijských továrnách.

Praha - Na oslavu pátých narozenin svého syna koupil Pavel Pajkrt v pražském papírnictví balení papírových čepic. Když ho rozbalil, všiml si, že uvnitř jedné z nich je propiskou napsáno několik čínských znaků. "Přišlo mi to zvláštní. Vzpomněl jsem si na vzkazy v lahvi. Říkal jsem si, že možná někdo posílá nějakou zprávu," popsal svoje překvapení deníku Aktuálně.cz.

Později zjistil, že nejde o žádnou romantiku. Autor vzkazu vyslal do světa zprávu o krutosti a nelidském zacházení. Pravděpodobně jde o dělníka, který pracuje v továrně, kde se podobné produkty před dovozem do Evropy vyrábějí.

Pajkrt nápis vyfotil a dal na svou facebookovou stránku s výzvou, že hledá někoho, kdo by mu ho pomohl přeložit. Sdílením mezi jeho přáteli se mu to nakonec podařilo.

"Dostalo se ke mně, že v tom jsou zmínky o drcení kostí a vysávání morku, což může být metafora, ale stejně tak to může znamenat něco opravdu vážného," uvažoval.

Jeho překlad potvrzuje sinoložka Olga Lomová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Čínské znaky podle ní doslova znamenají: "Krutí a nelidští, rozbíjejí kosti a vysávají morek." "Je to v podstatě přísloví, říká se tak bezcitným lidem nebo krutým činům," vysvětlila.

SOS z Číny

Jestli je vzkaz skutečně pravý, sice nelze ověřit, podobné zprávy ale nejsou výjimečné.

"V USA se našly celé dopisy popisující nelidské podmínky v čínských továrnách. Autenticitu tohoto projevu nelze samozřejmě potvrdit, ale podmínky, na něž by takový vzkaz měl upozornit, jsou naprosto reálné," řekla Anna Zádrapová, expertka na Čínu z projektu Sinopsis.

Tamní dělníci podle ní pracují ve zdravotně a hygienicky nevyhovujících podmínkách, mají nucené přesčasy. Odměnou jim je jen mizivý plat. A to vše bez jakéhokoliv sociálního zabezpečení nebo zákonných pravidel na ochranu pracujících.

Podobné vzkazy dokumentující nelidské pracovní podmínky v továrnách v minulosti provalily skandál světových oděvních značek, jako je H&M nebo Zara. Před čtyřmi lety našla žena v kalhotách koupených v obchodě Primark v Belfastu vzkaz napsaný na vězeňské identifikační kartičce. Stálo na ní slovo "SOS" a čínské znaky popisující, že vězeň byl nucen pracovat 15 hodin denně a vyrábět oblečení, který britský řetězec prodává v Evropě za velmi příznivé ceny.

Oblečení, elektronika i vánoční dekorace

Továrny na textil, které vyrábí oblečení známých značek, stojí kromě Číny i v dalších asijských zemích, kde oděvní firmy profitují z levné pracovní síly. Nízké náklady na výrobu jsou vykoupené často i tím, že dělníci pracují ve starých a neudržovaných budovách bez klimatizace nebo oken.

V roce 2013 došlo k obří katastrofě, která na podmínky dělníků v asijských textilkách upozornila širší veřejnost. V Bangladéši se tehdy zhroutila celá budova textilky, v jejíchž útrobách zemřelo na 1000 lidí, dalších 2500 dělníků utrpělo zranění.

"To, že se na světě mohou takové věci dít, jsem tušil už předtím. Že by se to dělo v souvislosti s papírovými čepičkami, mě ale do téhle chvíle nenapadlo," přiznal Pavel Pajkrt, který vzkaz v Praze našel.

Špatné pracovní podmínky čínských dělníků se skutečně netýkají jen textilních továren. V Číně se vyrábí například také nejrůznější dekorace. Na východě země leží okres I-wu, kterému se přezdívá "vánoční vesnice". V šesti stovkách tamních továren se produkuje až 60 procent veškerých vánočních ozdob, které jsou k dostání po celém světě.

Také značné množství elektroniky, ke které se zákazník v Evropě dostane, pochází z Číny. Nezisková organizace China Labour Watch, zabývající se monitorováním pracovních podmínek v továrnách, na začátku roku upozornila na otřesné podmínky v továrně na výrobu obalů pro iPhony ve městě Su-čchien. Dělníci zde pracují deset hodin denně za dva dolary na hodinu a často bez ochranných pomůcek, přestože manipulují se škodlivými chemikáliemi.

Loni se skandál s nedostatečně placenými čínskými dělníky provalil i na dceru amerického prezidenta Ivanku Trumpovou. Aktivisté ze zmíněné organizace pronikli do továrny, ve které se vyrábějí boty její značky. Zjistili, že dělníci zde pracovali za nižší mzdu, než je zákonné minimum, a vedení porušovalo práva žen.

