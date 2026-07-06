Vzkaz Trumpovi. Kanada a Evropa se blíží k 5 % HDP na obranu, oznámil šéf NATO

Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP. Uvedl to dnes na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.
Loni státy NATO podpořily na summitu v Haagu deklaraci, ve které uvádí, že chtějí dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít podle deklarace z Haagu na další bezpečnostní aktivity.
"Již v prvním roce tohoto desetiletého projektu pozorujeme, že evropští spojenci a Kanada investují zhruba čtyři procenta HDP do obrany a bezpečnosti," uvedl Rutte. Zopakoval svůj předchozí výrok, že evropské státy NATO a Kanada zvýšily loni o 20 procent své výdaje na obranu. "Tady v Ankaře očekávám, že státy představí jasné, konkrétní a věrohodné plány na dosažení cíle pěti procent," dodal Rutte. Podle něj alianční státy dosahují "maximální absorpční kapacitu" výdajů.
Za nízké výdaje na obranu kritizuje evropské státy NATO americký prezident Donald Trump. Naposledy minulý týden uvedl na své síti Truth Social, že spojenectví v NATO není pro USA vzájemně výhodné. Trump také kritizoval evropské spojence, že nepodpořily dostatečně Spojené státy ve válce proti Íránu.
Rutte uvedl, že státy NATO budou Ukrajinu podporovat po celou dobu, kdy bude bránit svou suverenitu. Podle něj se nyní Ukrajině daří měnit dynamiku na bojišti. "Spojenci a partneři NATO musí i nadále zaručit Ukrajině to, co potřebuje," uvedl Rutte. Očekává se, že v závěrečné deklaraci summitu by se státy NATO mohly přihlásit k vojenské podpoře ve výši 70 miliard eur (1,7 bilionu korun) v letošním roce a k nejméně stejně vysoké částce v příštím roce. Obě částky obsahují i některé již odsouhlasené finance, například ze strany EU.
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