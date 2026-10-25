"Vždy se navzájem podpoříme." Británie a Kanada budou spolupracovat při financování obrany

Británie a Kanada budou spolupracovat při financování obrany a vzájemně se podpoří v oblasti investičních příležitostí a strategických výzev. Podle zdroje agentury Reuters ale Británie nevstoupí do Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost (Defence Security and Resilience Bank – DSRB), kterou vede Kanada.
Obě vlády dnes uvedly, že se dohodly na zřízení dvou samostatných, avšak vzájemně se doplňujících institucí, které si budou poskytovat podporu v oblasti investičních příležitostí a strategických výzev.
"Úzce spolupracujeme na posouzení toho, jak mohou Multilaterální obranný mechanismus (MDM) a Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB) co nejlépe přispět k naplnění našich společných cílů. Shodli jsme se na vytvoření rámce spolupráce, který bude sloužit zájmům obou institucí," stojí ve společném prohlášení.
Podle zdroje Reuters se Londýn a Ottawa nedokázaly shodnout na několika klíčových otázkách. Například na umístění sídla nové banky, na rozsahu společného pořizování vybavení, poskytování úvěrů členům a na pravidlech pro případný vstup nových členů.
Organizace DSRB čelí potížím při získávání podpory ze strany větších evropských států, poznamenal Reuters. Británie se od tohoto projektu distancovala již dříve.
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