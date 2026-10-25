Přeskočit na obsah
Benative
25. 10. Beáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Vždy se navzájem podpoříme." Británie a Kanada budou spolupracovat při financování obrany

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Británie a Kanada budou spolupracovat při financování obrany a vzájemně se podpoří v oblasti investičních příležitostí a strategických výzev. Podle zdroje agentury Reuters ale Británie nevstoupí do Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost (Defence Security and Resilience Bank – DSRB), kterou vede Kanada.

Obě vlády uvedly, že se dohodly na zřízení dvou samostatných, avšak vzájemně se doplňujících institucí, které si budou poskytovat podporu v oblasti investičních příležitostí a strategických výzev.
Obě vlády uvedly, že se dohodly na zřízení dvou samostatných, avšak vzájemně se doplňujících institucí, které si budou poskytovat podporu v oblasti investičních příležitostí a strategických výzev.Foto: U.S. Coast Guard photo by Petty Officer Seth Johnson / Wikimedia Commons / Public Domain – USCG Petty Officer Seth Johnson
Reklama

Obě vlády dnes uvedly, že se dohodly na zřízení dvou samostatných, avšak vzájemně se doplňujících institucí, které si budou poskytovat podporu v oblasti investičních příležitostí a strategických výzev.

"Úzce spolupracujeme na posouzení toho, jak mohou Multilaterální obranný mechanismus (MDM) a Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB) co nejlépe přispět k naplnění našich společných cílů. Shodli jsme se na vytvoření rámce spolupráce, který bude sloužit zájmům obou institucí," stojí ve společném prohlášení.

Související

Podle zdroje Reuters se Londýn a Ottawa nedokázaly shodnout na několika klíčových otázkách. Například na umístění sídla nové banky, na rozsahu společného pořizování vybavení, poskytování úvěrů členům a na pravidlech pro případný vstup nových členů.

Organizace DSRB čelí potížím při získávání podpory ze strany větších evropských států, poznamenal Reuters. Británie se od tohoto projektu distancovala již dříve.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Serbia Election
Serbia Election
Serbia Election

"Uznávám svou porážku." Vučić v čele Srbska zřejmě končí

Dlouholetý hegemon srbské politiky Aleksandar Vučić uznal porážku své strany v dnešních předčasných parlamentních volbách, informují agentury. Vyhrála podle něj opoziční Studentská kandidátka. Agentura APA píše, že Vučić vystoupil nečekaně ještě před oznámením výsledků voleb.

Petra Hřebíčková jako policejní vyšetřovatelka Alena Kočí a Stanislav Majer v roli faráře v krimi seriálu Hec.
Petra Hřebíčková jako policejní vyšetřovatelka Alena Kočí a Stanislav Majer v roli faráře v krimi seriálu Hec.
Petra Hřebíčková jako policejní vyšetřovatelka Alena Kočí a Stanislav Majer v roli faráře v krimi seriálu Hec.

O mstě, která se zvrtla. Hec uhrane atmosférou beznaděje v Bohem zapomenutém kraji

Ambicemi nový krimi seriál Hec rozhodně nešetří: kdy naposledy vybudovali čeští filmaři kvůli natáčení celý kostel?! Veřejnoprávní minisérie Michala Samira od začátku staví na přesvědčení, že správná cesta je ta a priori odlišná a trnitější. A byť je v ní těch trnů – a také přepálených emocí a zbytečných slov – občas až přespříliš, patří Hec k nejvýraznějším podzimním novinkám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama