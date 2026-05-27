Vzdušný prostor Finska nedaleko Helsinek zřejmě narušil ruský vojenský letoun

Vzdušný prostor Finska pravděpodobně narušil ruský vojenský letoun, který se snažil vyhnout bouřce ve Finském zálivu. Podle agentury Reuters to ve středu oznámila finská armáda, která hovoří o „podezření“ na narušení svého vzdušného prostoru. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.
Finské letectvo na incident reagovalo operačním letem, uvedla armáda v prohlášení. Dodala, že událost se stala poblíž poloostrova Porkkala, který leží asi 30 kilometrů jihozápadně od Helsinek. Incident nyní vyšetřuje finská pohraniční stráž, doplnil ministr obrany Antti Häkkänen.
Polské stíhačky zhruba před měsícem zachytily nad Baltským mořem dva ruské bojové letouny Suchoj Su-30, které ovšem polský vzdušný prostor nenarušily. Ruská průzkumná letadla pravidelně přelétávají nad Baltským mořem s vypnutými transpondéry a bez letových plánů, což ztěžuje jejich identifikaci. Činnost ruského letectva v regionu sleduje mise NATO Baltic Air Policing, při níž spojenecká letadla hlídkují ve vzdušném prostoru nad Baltským mořem a okolními zeměmi.
Na začátku dubna polský ministr obrany uvedl, že nad Baltským mořem byl zachycen ruský průzkumný letoun Il-20. Loni na podzim hlásilo polské operační velitelství ozbrojených sil tři podobné incidenty v jediném týdnu. Loni v červnu si Finsko předvolalo vysoce postaveného ruského diplomata kvůli podezření, že Rusko tehdy narušilo finský vzdušný prostor dvakrát během tří týdnů.
