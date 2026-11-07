Vzdušné údery u Saná v Jemenu si podle Húsíů vyžádaly nejméně 22 obětí

Při vzdušných útocích v oblasti Saná v Jemenu zemřelo nejméně 22 lidí. Uvedla to v sobptu agentura Saba, která je napojena na jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. Ti z útoku obviňují Saúdskou Arábii, která se zatím nevyjádřila. Podle agentury v oblasti pokračují záchranné operace.
Letecké údery v pátek podle Húsíů zasáhly tržiště na jihozápadě země v provincii Taizz a zabily nejméně 30 lidí.
Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150.000 obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.
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