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Zahraničí

Vzdušné údery u Saná v Jemenu si podle Húsíů vyžádaly nejméně 22 obětí

ČTK
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Při vzdušných útocích v oblasti Saná v Jemenu zemřelo nejméně 22 lidí. Uvedla to v sobptu agentura Saba, která je napojena na jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. Ti z útoku obviňují Saúdskou Arábii, která se zatím nevyjádřila. Podle agentury v oblasti pokračují záchranné operace.

Displaced mothers in Yemen's Taiz struggle to survive
Jemenská matka Intizar Ahmed Saídová, která musela opustit svůj domov, sbírá palivové dříví u poškozené budovy; v ní nyní žije se svými dětmi poté, co byli před třemi týdny nuceni uprchnout ze své vesnice. Táizz, Jemen, 4. listopadu 2026. Foto: REUTERS – Anees Mahyoub
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Letecké údery v pátek podle Húsíů zasáhly tržiště na jihozápadě země v provincii Taizz a zabily nejméně 30 lidí.

Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150.000 obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

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Napětí mezi Rijádem a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.

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