Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

"Nebylo to snadné rozhodnutí, ale v tuto konkrétní chvíli je správné," uvedl McGregor na sociální síti X. V obsáhlém příspěvku mimo jiné napsal, že hodlá nadále sloužit irskému lidu pomocí své mezinárodní platformy a prosazovat irské zájmy v zahraničí, posilovat ekonomické příležitosti a zastávat transparentnost a odpovědnost ve veřejném životě.
"Tato kampaň podnítila důležitou debatu o demokracii v Irsku, o tom, kdo může kandidovat, kdo může volit a jak můžeme zajistit, aby prezidentský úřad skutečně patřil lidem," uvedl McGgregor, který je podle serveru britské BBC hlasitým kritikem imigrační politiky irské vlády. "Toto není konec, nýbrž začátek mé politické pouti," dodal.
O nominaci na úřad prezidenta může usilovat každý irský občan či občanka starší 35 let. Ke kandidatuře do voleb je zapotřebí nominace buď od nejméně 20 poslanců parlamentu, nebo alespoň čtyř z 31 místních irských úřadů, které za tím účelem pořádají zvláštní zasedání. McGregor se měl dnes prezentovat na schůzi dublinské městské rady a rady hrabství Kildare, napsal server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.
V listopadu loňského roku soudní porota v občanskoprávním řízení rozhodla, že se McGregor v roce 2018 dopustil v hotelovém pokoji znásilnění a musí zaplatit odškodné 250.000 eur (asi 6,1 milionu korun). Letos v červenci McGregor neuspěl s odvoláním.
Ve volbách, které se uskuteční 24. října, kandiduje mezi jinými za vládní středopravou stranu Fine Gael bývalá dlouholetá ministryně Heather Humphreysová, zatímco za druhou stranu vládní koalice Fianna Fáil současného premiéra Micheála Martina se o prezidentský úřad uchází bývalý fotbalový manažer Jim Gavin.