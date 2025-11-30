Zahraničí

Vzdali se, ale tohle nečekali. Rusy šokoval na bojišti galantní Američan

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 58 minutami
Když otřesení ruští vojáci vylézali ze svého krytu, aby se vzdali ukrajinským vojákům, zaslechli, jak jim voják říká kostrbatou ukrajinštinou: „Na kolena, prosím." Americký dobrovolník v řadách ukrajinské armády vystupoval jako z učebnice slušného vychování. To Rusové nečekali.
Americký dobrovolný voják zajal 4 ruské vojáky v Serebrjanském lese | Video: X/visegrad24

Tyto situace totiž vypadají obvykle úplně jinak. Kvůli adrenalinu z boje i ve snaze zastrašit a vyděsit nepřítele obvykle vojáci až nelidsky řvou, podobně jako když někam vtrhne zásahová jednotka policie.

Nejčastěji křičí: "Vylez buze*ante, nebo chcípneš!" (Ukrajinští vojáci zásadně označují ruské protivníky jako "buze*anty" neboli ukrajinsky "pidery"). Tentokrát ale americký dobrovolník v řadách ukrajinské armády vystupoval jako z učebnice slušného vychování. Mluvil klidně, a když vojáky před spoutáním potřeboval na kolenou, slušně je poprosil, aby si klekli.

Video začíná v situaci po boji, který jí prakticky jistě předcházel. Američan volá na Rusy, aby k němu přišli a ukázali mu ruce. "Budete žít", ujišťuje je. "Pojďte ke mně, pojďte ke mně", vyzývá je. A aby to bylo jasné, dodává: "Pojďte ke mně, nebo vás zabiju!" Říká to přitom tak lámanou ukrajinštinou, že by to bylo roztomilé, kdyby nešlo o život…

Poté, co Rusy slušně poprosil, aby si klekli, a svázal je, se jich zeptal, kde mají cigarety, a každému připálil. Při následném průzkumu dobytého postavení objevil ještě jednoho Rusa. Nařídil mu, ať ukáže ruce, a když se přesvědčil, že nedrží zbraň, uklidnil ho: "Všechno bude dobré. Nebudu střílet".

K akci mělo dojít v Serebrjanském lese na Donbase, na levém břehu řeky Severní Doněc. Jde o místo, kde od konce roku 2022 nepřetržitě probíhají brutální boje mezi Rusy a Ukrajinci. V nepřehledném terénu není jasná frontová linie a les omezuje použití dronů. I proto tu stále dochází k bojům mezi pěšáky.

Americký voják ze snímku má na sobě speciální maskovací oblek "hejkal", který používají odstřelovači, diverzanti nebo průzkumníci. Jde o síťovinu, protkanou vegetací, která odpovídá terénu, ve kterém vojáci působí. Pravděpodobně tedy jde o příslušníka diverzní jednotky, kterému se podařilo překvapit Rusy v jejich postaveních. 

 
