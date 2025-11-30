Vzdali se, ale tohle nečekali. Rusy šokoval na bojišti galantní Američan

Tyto situace totiž vypadají obvykle úplně jinak. Kvůli adrenalinu z boje i ve snaze zastrašit a vyděsit nepřítele obvykle vojáci až nelidsky řvou, podobně jako když někam vtrhne zásahová jednotka policie.
Nejčastěji křičí: "Vylez buze*ante, nebo chcípneš!" (Ukrajinští vojáci zásadně označují ruské protivníky jako "buze*anty" neboli ukrajinsky "pidery"). Tentokrát ale americký dobrovolník v řadách ukrajinské armády vystupoval jako z učebnice slušného vychování. Mluvil klidně, a když vojáky před spoutáním potřeboval na kolenou, slušně je poprosil, aby si klekli.
Video začíná v situaci po boji, který jí prakticky jistě předcházel. Američan volá na Rusy, aby k němu přišli a ukázali mu ruce. "Budete žít", ujišťuje je. "Pojďte ke mně, pojďte ke mně", vyzývá je. A aby to bylo jasné, dodává: "Pojďte ke mně, nebo vás zabiju!" Říká to přitom tak lámanou ukrajinštinou, že by to bylo roztomilé, kdyby nešlo o život…
Poté, co Rusy slušně poprosil, aby si klekli, a svázal je, se jich zeptal, kde mají cigarety, a každému připálil. Při následném průzkumu dobytého postavení objevil ještě jednoho Rusa. Nařídil mu, ať ukáže ruce, a když se přesvědčil, že nedrží zbraň, uklidnil ho: "Všechno bude dobré. Nebudu střílet".
K akci mělo dojít v Serebrjanském lese na Donbase, na levém břehu řeky Severní Doněc. Jde o místo, kde od konce roku 2022 nepřetržitě probíhají brutální boje mezi Rusy a Ukrajinci. V nepřehledném terénu není jasná frontová linie a les omezuje použití dronů. I proto tu stále dochází k bojům mezi pěšáky.
Americký voják ze snímku má na sobě speciální maskovací oblek "hejkal", který používají odstřelovači, diverzanti nebo průzkumníci. Jde o síťovinu, protkanou vegetací, která odpovídá terénu, ve kterém vojáci působí. Pravděpodobně tedy jde o příslušníka diverzní jednotky, kterému se podařilo překvapit Rusy v jejich postaveních.