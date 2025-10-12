Zahraničí

Vzbouřená jednotka oznámila převzetí kontroly nad armádou Madagaskaru

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Vzbouřená armádní jednotka CAPSAT, složená z administrativních a technických důstojníků, v neděli prohlásila, že přebírá kontrolu nad všemi ozbrojenými silami Madagaskaru. Ostatní jednotky ani vojenské velení však na prohlášení zatím nereagovaly, píše agentura AFP. Prezident Andry Rajoelina mezitím varoval před nelegálním pokusem o převzetí moci.
Vzbouřenci se v sobotu připojili k tisícům demonstrantů v hlavním městě Antanarivo, kteří se už dva týdny bouří proti vládě. Při protestech zahynulo nejméně 22 lidí.
Vzbouřenci se v sobotu připojili k tisícům demonstrantů v hlavním městě Antanarivo, kteří se už dva týdny bouří proti vládě. Při protestech zahynulo nejméně 22 lidí. | Foto: Profimedia.cz

Jednotka se v sobotu připojila k tisícům demonstrantů v centru hlavního města, což představuje zásadní obrat ve více než dvoutýdenních protivládních protestech. CAPSAT už dříve oznámila, že odmítne rozkazy k použití zbraní proti demonstrantům, a kritizovala policisty, které lidé obviňují z tvrdých zásahů proti protestujícím.

Související

Při protivládních protestech na Madagaskaru skončil premiér, vláda i parlament

Madagaskar, demonstrace

Podle OSN bylo při protestech zabito nejméně 22 lidí, někteří bezpečnostními silami a jiní při násilnostech vyvolaných kriminálními gangy a lupiči. Rajoelina minulý týden uvedl, že bylo potvrzeno 12 úmrtí a všechny tyto osoby byly lupiči a vandalové.

"Od této chvíle budou všechny rozkazy madagaskarské armády - pozemní, letecké i ostatní - pocházet z velitelství CAPSAT," uvedli důstojníci jednotky v nahraném vystoupení.

Prezident Rajoelina vydal v neděli prohlášení, ve kterém uvedl, že se koná pokus o nelegální a násilné převzetí moci, který je v rozporu s ústavou a demokratickými principy. Podle něj je dialog jedinou cestou vpřed a jediným řešením krize v zemi. Vyzval také k jednotě.

Letecká společnost Air France z bezpečnostních důvodů oznámila přerušení letů na tento ostrov v Indickém oceánu.

Související

Štěstí bez peněz. Proč jsou nejchudší národy světa také nejspokojenější

Celosvětová stávka za klima

"Vzhledem k bezpečnostní situaci na Madagaskaru pozastavuje Air France lety mezi pařížským letištěm Charlese de Gaullea a Antananarivem do 13. října včetně," oznámila společnost Air France.

Demonstrace na Madagaskaru začaly 25. září a byly původně namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protivládní protest, kdy především mladí lidé žádali rezignaci kabinetu i 51letého prezidenta. Ten sice na počátku měsíce rozpustil parlament a odvolal vládu, svou funkci ale vykonává dál.

Demonstrace na Madagaskaru začaly 25. září a byly původně namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Snímek z metropole Antanarivo byl pořízen ve čtvrtek.
Demonstrace na Madagaskaru začaly 25. září a byly původně namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Snímek z metropole Antanarivo byl pořízen ve čtvrtek. | Foto: Reuters

Vojáci, kteří vyzvali armádu, aby přestala zasahovat proti demonstrantům, pocházejí z kontingentu CAPSAT v distriktu Soanierana na předměstí města Antananariva. V roce 2009 vojenská základna Soanierana vedla vzpouru při lidovém povstání, které přivedlo k moci Rajoelinu.

Manifestace na Madagaskaru se inspirovaly takzvanými protesty generace Z v Keni či Nepálu, kde po několikadenních střetech zahynulo 73 lidí a kde rezignoval 9. září předseda tamní vlády. Jde o největší protesty, jaké ostrov za poslední roky zažil, a zároveň o nejvážnější problém, kterému Rajoelina od svého znovuzvolení v roce 2023 čelí, napsala agentura Reuters.

Související

Video: Kde se vzala ta díra? Ukrývá prales a vodopád, vejdou se do ní dvě Eiffelovky

Nejhlubší propadlina Čína

Navzdory bohatým zásobám niklu, kobaltu, zlata, uranu a dalších nerostných surovin je zhruba 32milionový Madagaskar jednou z nejchudších zemí světa. Světová banka uvedla, že v roce 2022 žilo téměř 75 procent obyvatel Madagaskaru pod hranicí chudoby.

Ostrovem navíc od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zmítají politické a povolební krize. Prezident Andry Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019 a potřetí v roce 2023.

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj neúnavně shání systémy protivzdušné obrany, volal Trumpovi i Macronovi

Zelenskyj neúnavně shání systémy protivzdušné obrany, volal Trumpovi i Macronovi

Izraelská rukojmí začne Hamás propouštět už v pondělí brzy ráno, oznámil Tel Aviv

Izraelská rukojmí začne Hamás propouštět už v pondělí brzy ráno, oznámil Tel Aviv

Napětí mezi Afghánistánem a Pákistánem roste, na horké hranici se opět střílelo

Napětí mezi Afghánistánem a Pákistánem roste, na horké hranici se opět střílelo

Škoda tyhle fotky minout: hic sunt leones, prezident rockerem nebo stop svastice

Škoda tyhle fotky minout: hic sunt leones, prezident rockerem nebo stop svastice
14 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Madagaskar armáda Puč vzpoura vláda prezident násilí

Právě se děje

před 19 minutami
Faerské ostrovy - Česko. Hosté nastoupí v útoku s Vydrou, Chorý s Provodem na lavici

ŽIVĚ
Faerské ostrovy - Česko. Hosté nastoupí v útoku s Vydrou, Chorý s Provodem na lavici

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Faerskými ostrovy a Českem.
Aktualizováno před 26 minutami
Zelenskyj neúnavně shání systémy protivzdušné obrany, volal Trumpovi i Macronovi

ŽIVĚ
Zelenskyj neúnavně shání systémy protivzdušné obrany, volal Trumpovi i Macronovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Dobrovolník Mac
Dobrovolník Mac

Seriál: Deník dobrovolníka: První cesta do města, kde se Rusové cvičí v zabíjení civilistů

před 1 hodinou
Vzbouřená jednotka oznámila převzetí kontroly nad armádou Madagaskaru

Vzbouřená jednotka oznámila převzetí kontroly nad armádou Madagaskaru

Vzbouřenci se v sobotu připojili k tisícům demonstrantů v hlavním městě, kteří se už dva týdny bouří proti vládě. Při protestech zahynulo už 22 lidí.
před 1 hodinou
Žena, která se nehodila. A přesto přepsala historii Velké pardubické

Žena, která se nehodila. A přesto přepsala historii Velké pardubické

Málokdo čekal, že hrdinkou dne se stane tichá šlechtična Lata Brandisová.
před 1 hodinou
Fenomenální finiš přinesl první irský triumf. Sexy Lord prožil bolestnou Pardubickou

Fenomenální finiš přinesl první irský triumf. Sexy Lord prožil bolestnou Pardubickou

Vítězem 135. ročníku Velké pardubické steeplechase se stal irský kůň Stumptown. Obhájce prvenství Sexy Lord těsně před cílem z dostihu odstoupil.
před 2 hodinami
Izraelská rukojmí začne Hamás propouštět už v pondělí brzy ráno, oznámil Tel Aviv

Izraelská rukojmí začne Hamás propouštět už v pondělí brzy ráno, oznámil Tel Aviv

Americký viceprezident J. D. Vance řekl v neděli televizi NBC, že rukojmí mohou být propuštěna "nyní již kdykoli".
Další zprávy