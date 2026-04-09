Vzácný úspěch. Co je zač fregata Admiral Makarov, kterou Ukrajinci zasáhli

Ukrajinská armáda tento týden zasáhla ruskou raketovou fregatu Admiral Makarov a těžební plošinu Syvaš v přístavu Novorossijsk. Vlajková loď ruské Černomořské flotily dostala v pondělí zásah dronovými útoky nejméně dvakrát, oznámil na svém Telegramu velitel ukrajinské jednotky USF Robert Brovdi. K zasažení takových lodí přitom dochází zřídka, jde teprve o třetí případ od druhé světové války.
Rozsah škod zatím není známý, ale podle deníku The New Voice of Ukraine (NV) nedošlo ke kritickému poškození plavidla. Prozatím nejsou známé ani žádné informace o obětech, i když podle deníku se v době útoku na palubě nacházel personál. Pasažéři mohli utrpět zranění od zásahů šrapnely až po otřes mozku.
Operaci naplánovala a koordinovala ukrajinská kontrarozvědka SBU a úspěšně ji provedla jednotka „Ptáci“. Fregata (válečná loď) Admiral Makarov během útoku odpálila protiletadlové střely, zásahu ale nezabránila, informoval Brovdi.
Útok na fregatu, jež v minulosti pravidelně útočila na Ukrajinu pomocí raket Kalibr, byl součástí nočního útoku, který také zasáhl těžební plošinu Syvaš.
Hlavním cílem měl být ropný terminál Šeskaris, klíčový uzel pro vývoz ropy. Po vypuknutí rozsáhlého požáru byl údajně export zastaven. K předchozím útokům na přístav došlo už minulý rok v listopadu a na začátku letošního roku.
Fregata Admiral Makarov je nicméně teprve třetí zasaženou vlajkovou lodí ruské Černomořské flotily od druhé světové války. Vlajková loď je označení pro plavidla, z nichž se řídí celé flotily a na jejichž palubách jsou přítomni velitelé.
Admiral Makarov, podle zdrojů Rádia Svoboda, nahradil svého předchůdce křižník Moskva, který byl v noci na 14. dubna 2022 zasažen ukrajinskými střelami „Neptun“ a po vypuknutí požáru se potopil.
Předchůdce Ukrajinci poslali pod vodu
Křižník vstoupil do širšího povědomí při začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022. Fregata Moskva se tehdy podílela na dobytí Hadího ostrova, na což jí ukrajinská pohraniční stráž vzkázala, „ať jde do p*dele“. Záznam s ukrajinskou „hláškou“ se poté rychle virálně rozšířil a stal se symbolem ukrajinské odvahy a odboje.
Potopené plavidlo je dosud nejdražší vojenskou ztrátou Ruska ve válce s Ukrajinou. Původní cena lodě byla údajně zhruba 42 miliard korun a její hodnota po potopení klesla na něco přes 15 miliard korun.
Po potopení křižníku Moskva se novou vlajkovou lodí stala právě fregata Admiral Makarov. „Po smrti Moskvy by se novou vlajkovou lodí Černomořské flotily mohla stát jedna ze tří fregat vzdálené mořské zóny projektu 11356. V současné době padla volba ve prospěch Admirála Makarova,“ uvedl tehdy komentátor ruské státní tiskové agentury TASS.
Bývalý ukrajinský důstojník ovšem Rádiu Svoboda sdělil, že fregata Admiral Makarov nesplňuje definici vlajkové lodi.
„Vlajková loď je z definice obvykle jedna z nejmocnějších lodí – křižník, letadlová loď, která má vysokou palebnou sílu a zajišťuje ochranu formace a plnění bojových úkolů,“ vysvětluje bývalý ukrajinský důstojník.
„Fregaty projektu 11356R jsou sice nejmodernější v Černomořské flotile, ale pravděpodobně nebudou schopny zajistit ochranu formace, i když mají zbraně pro provádění taktických úderů – rakety Kalibr,“ doplnil.
Admiral Makarov není jako vlajková loď zmíněný ani v oficiálních zprávách ruského ministerstva obrany a Černomořské flotily. Podle zdrojů Rádia Svobody se tedy může jednat o informační kamufláž a není proto jisté, jestli plavidlo opravdu slouží jako velitelská loď.