Sociologové na Ukrajině porušili dohodu. Průzkum odhalil komplikaci pro Zelenského

Na Ukrajině zveřejnili jeden z mála průzkumů, které se týkají případných prezidentských voleb. Kdyby se hlasovalo nyní, favority by podle něho v prvním kole byli současný prezident Volodymyr Zelenskyj a velvyslanec v Británii a bývalý vrchní velitel Valerij Zalužnyj.

Ukrajinské sociologické agentury se na začátku rozsáhlé ruské invaze gentlemansky dohodly, že do konce bojových akcí nebudou zveřejňovat volební rating, aby nedošlo k rozdělení společnosti na politické tábory. Nicméně Sociologické výzkumné centrum SOCIS se tímto ujednáním neřídilo, jak naznačuje článek serveru Ukrajinska Pravda.

Vyzpovídalo ve dnech 6.-11. června dva tisíce respondentů a zjistilo, že pokud by kandidovali tito dva, hlasovalo by v prvním kole pro Zelenského 21,8 % respondentů a pro Zalužného 19,6 %. Je třeba poznamenat, že velký počet respondentů (24,7 %) nebyl rozhodnutý, komu dá hlas. Pokud by se vyloučily nerozhodnuté hlasy, Zelenskyj by v prvním kole získal 30,9 % a Zalužnyj 27,7 %.

Ve druhém kole by podle průzkumu zvítězil Zalužnyj, který by získal 41,4 % hlasů. Zelenskyj by získal 27 % hlasů, zatímco dalších 15,7 % respondentů by hlasovalo proti oběma kandidátům. Statistická chyba činila 2,6 %.

Na seznamu možných kandidátů se objevil mimo jiné také bývalý prezident Petro Porošenko, šéf rozvědky Kyrylo Budanov, kyjevský starosta Vitalij Kličko. A právě s Porošenkem, který má velmi napjaté vztahy se Zelenským, je agentura SOCIS spojena. Stojí za ní bývalý exprezidentův hlavní ideolog Ihor Hryniv, jak v únoru napsala Ukrajinska pravda.

Únorový průzkum SOCIS ukázal, že pokud by kandidovali Zalužnyj, Budanov a další lidé z okruhu armády, Zelenskyj by se s jistotou udržel na druhém místě. Podle SOCIS byl jeho rating přibližně 16 %, resp. přibližně 22 % mezi těmi, kteří se rozhodli a přijdou volit.

