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Zahraničí

Vyzýval k deportaci, stejný osud ale dostihl jej. Teď se označuje za "bývalého gaye"

ČTK
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Britský krajně pravicový komentátor Milo Yiannopoulos byl po zatčení na letišti v New Orleansu vyhoštěn do domovské Británie. Oznámil to dnes podle agentury Reuters mluvčí amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Jedenačtyřicetiletý Yiannopoulos byl vyhoštěn poté, co ho na mezinárodním letišti Louise Armstronga v New Orleansu zatkla americká imigrační a celní služba (ICE).

Milo Yiannopoulos poses after his arrest by federal immigration agents at the Louis Armstrong New Orleans International Airport
Britský krajně pravicový politický komentátor Milo Yiannopoulos, který vyzýval k zavedení kontrol imigrační služby ICE v supermarketech a k okamžitým deportacím všech osob, které nedokážou prokázat legální pobyt v USA, pózuje po svém zadržení federálními imigračními agenty na mezinárodním letišti Louise Armstronga v New Orleans v Kenneru ve státě Louisiana, USA, 27. srpna 2026.Foto: Reuters – Department of Homeland Security
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Mluvčí DHS uvedl, že chtěl v USA zůstat déle, než měl povoleno, a to v rozporu se zákony USA. Yiannopoulos vstoupil do země legálně v květnu 2019.

Yiannopoulos paradoxně vyzýval k přísnějšímu vymáhání imigračních pravidel, než jaké prováděla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně zavedení kontrolních stanovišť ICE u vchodů do supermarketů. Podle DHS se nedostavil na imigrační slyšení a 22. července byl vydán konečný příkaz k jeho vyhoštění.

Leslie Jones Milo Yiannopoulos - Twitter.com
Yiannopoulos v minulosti kritizoval například černošskou herečku Leslie Jonesovou, sociální síť mu Twitter (dnes X) mu tehdy zablokovala profil.Foto: Koláž Aktuálně.cz – Koláž Aktuálně.cz / Repro Twitter

Web o celebritách TMZ.com, který informoval o zatčení, naznačil, že Yiannopoulos, který má blízké vazby na kontroverzního rappera Ye, dříve známého jako Kanye West, byl v New Orleansu před plánovaným vystoupením hudebníka v pátek večer. V roce 2020 asistoval Yiannopoulos Westovi v neúspěšném pokusu stát se prezidentem.

Yiannopoulos, bývalý redaktor konzervativního serveru Breitbart News, byl halasným zastáncem Donalda Trumpa během jeho prezidentské kampaně v roce 2016 a často se uchyloval k protiislámské a protiimigrační rétorice. V témže roce byl podle serveru BBC News hlavní hvězdou akce s názvem Gayové pro Trumpa.

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Komentátor se od té doby stal kritikem amerického prezidenta, ale stále vyjadřuje podporu jeho agendě.

Yiannopoulos vyvolal kontroverzi svými komentáři o transgender lidech, muslimech, hnutí Black Lives Matter, feministkách a gayích, přestože se sám identifikoval jako gay. Nyní se označuje za "bývalého gaye".

V příspěvku na platformě X v červnu 2025 napsal: "Musíme deportovat miliony a miliony a miliony lidí. Bez toho na ničem jiném nezáleží."

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