Odvezli je do Ruska a dali k adopci. Výzkumníci ztotožnili přes 300 ukrajinských dětí

Výzkumníci Humanitární výzkumné laboratoře při americké Yaleově univerzitě zjistili identitu více než 300 ukrajinských dětí deportovaných do Ruska a zařazených do adopčních programů.

Do této procedury byla finančně a logisticky zapojená kancelář ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle serveru britského deníku The Daily Telegraph by to mohlo vést k dalším obviněním šéfa Kremlu z válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti.

Během výzkumu trvajícího více než 20 měsíců jeho autoři zjistili jména 314 dětí nezákonně vyvezených z Ruskem anketovaných částí ukrajinské Doněcké a Luhanské oblasti. Od května do října 2022 se procedura odehrávala pod přímým dohledem Putinovy administrativy.

Děti a mladiství nejdříve přebývali v přechodném ubytování v Kurské a Rostovské oblasti. Pak byli umisťováni k ruským rodinám nebo do převýchovných táborů a naturalizováni jako ruští občané.

Reuters píše, že ze 314 identifikovaných dětí bylo 166 rovnou přiděleno ruským občanům, dalších 148 bylo zaneseno do databází pro umisťování dětí a buď už se jich někdo ujal nebo jsou v různých institucích.

Do databází byly děti zaneseny s novou ruskou identitou, často falešnými jmény, se smyšlenými životními příběhy a se zfalšovanými fotografiemi a videi, píše The Telegraph.

Pomoc od Putina

Výzkumníci ve své zprávě napsali, že z prostředků Putinovy kanceláře byly zajištěny dva základní body programu adopcí: přeprava dětí a databáze. Například centrum pro rozvoj sociálních projektů, které jednu databází spravuje, získalo z prezidentského grantového fondu 47 milionů rublů (10,7 milionu korun) v letech 2019 až 2024.

V databance jsou fotografie dětí určených k adopci v Rusku, podrobnosti o barvě jejich očí a vlasů, o povaze a důvod, proč jsou bez rodičů.

Putinova kancelář také schválila využití vojenských letounů a letadel pod kontrolou prezidentské kanceláře k přepravě dětí z Ukrajiny do Ruska.

Rusko začalo odvážet děti z Ukrajiny ještě před začátkem celoplošné invaze v únoru 2022. První fázi deportačního programu Kreml realizoval v prvních týdnech roku 2022 v době, kdy se připravoval na válku. Části Doněcké a Luhanské oblasti proruští separatisté ovládali ještě před tím, než Rusko otevřeně napadlo Ukrajinu.

Ukrajinské úřady uvádějí, že mají důkazy o deportaci skoro 20 000 dětí, ale obávají se, že skutečný počet může být vyšší. Podle vědců z Yaleovy univerzity mnoho těchto dětí bylo odvezeno z dětských domovů.

Mezinárodní trestní soud loni v březnu kvůli deportacím dětí z Ukrajiny vydal zatykač na Putina a jeho zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou. Tato činitelka se tehdy bránila, že šlo o ochranu dětí v oblasti vojenského konfliktu.

