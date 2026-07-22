Výzkumníci po 74 letech našli vrak Pan Am, jehož havárie změnila pravidla létání

Po 74 letech se podařilo najít vrak letadla společnosti Pan American Airways, které se v roce 1952 zřítilo do Atlantského oceánu u pobřeží Portorika. Nehoda tehdy vedla k významným změnám v bezpečnosti letecké dopravy. Badatelé stroj Douglas DC-4 s názvem Clipper Endeavor objevili v hloubce téměř 600 metrů za pomoci moderní sonarové technologie a autonomních podmořských dronů.
Trosky letounu našla minulý měsíc společnost Air/Sea Heritage Foundation spolu s dalšími partnery, včetně týmu pořadu Expedition Unknown televize Discovery Channel. Vrak leží u severního pobřeží Portorika a skládá se ze dvou hlavních částí, na které se letoun po havárii rozlomil. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Letadlo se zřítilo krátce po startu z Portorika 11. dubna 1952. Na palubě bylo 64 cestujících a pět členů posádky. Přestože všichni přežili samotný náraz, záchranářům se podařilo zachránit pouze 12 cestujících a všech pět členů posádky. Zbylí lidé zahynuli ve vodách oceánu.
Agentura AP připomíná, že přeživší později vyšetřovatelům popsali chaos, který po nárazu v letadle zavládl. Cestující se snažili najít záchranné vesty a posádka měla potíže s přípravou záchranných člunů.
Tragédie vedla k významným změnám v bezpečnosti letecké dopravy, mimo jiné k zavedení povinných bezpečnostních instruktáží před vzletem a názorných ukázek nouzových postupů. Cestující jsou od té doby před startem seznamováni například s umístěním nouzových východů, záchranných vest a jejich použitím.
„Všichni jsme tímto objevem ohromeni a nadšeni, zároveň ale s pokorou vzpomínáme na to, co se na tomto místě před tak dlouhou dobou stalo,“ sdělil Reuters prezident Air/Sea Heritage Foundation Russ Matthews.
Pátrání, na kterém spolupracovala také společnost Deep Sea Vision, využilo detailní sonarové mapování mořského dna. Objev definitivně ukončil dlouholetou záhadu, kde přesně letoun po havárii skončil.
Podle AP by objev mohl přinést novou naději také rodinám lidí, kteří zmizeli při jiných leteckých neštěstích, například při havárii letu Malaysia Airlines MH370, který v roce 2014 zmizel s více než 200 lidmi na palubě.
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