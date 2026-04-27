27. 4. Jaroslav
Vyvracené stromy, zničená auta. Moskvu zasáhla sněhová bouře, jakou nezažila od carských dob

Moskvu v pondělí zasáhla pozdní sněhová bouře. Desítky letů byly na letištích ruské metropole zrušeny či zpožděny, stromy se vyvracejí pod tíhou sněhu a obyvatelé obdrželi výzvu k opatrnosti. Napsala o tom agentura AFP. Podle meteorologů šlo o nejvydatnější srážky v tomto dni od roku 1880.

Moskevské úřady na platformě Telegram oznámily, že během dne očekávají další zhoršení počasí se silnými srážkami a nárazy větru dosahujícími rychlosti až 23 metrů za vteřinu.(Moskva, Rusko, pondělí 27. dubna 2026)Foto: CTK
Se zrušenými a zpožděnými lety se podle ruských médií nejvíce potýkají cestující na moskevském letišti Vnukovo. Pod tíhou mokrého sněhu se vyvrátila řada stromů, zejména v centru města. V některých případech stromy zatarasily chodníky či poničily auta, zjistili novináři AFP. Na předměstí se vytvořily závěje a zaparkované vozy zahalila několikacentimetrová sněhová pokrývka.

„Vrátila se skutečná zima,“ poznamenala televizní stanice První kanál.

Meteorolog Jevgenij Tiškovec ze střediska Fobos podle serveru rbc.ru uvedl, že na meteorologické stanici na Moskevské státní univerzitě naměřili 14centimetrovou vrstvu sněhu, ve městě Dmitrov na sever od metropole ještě o centimetr vyšší.

Moskevské úřady na platformě Telegram oznámily, že během dne očekávají další zhoršení počasí se silnými srážkami a nárazy větru dosahujícími rychlosti až 23 metrů za vteřinu. Starosta Sergej Sobjanin vyzval obyvatele, aby byli opatrní.

Inauguration of the Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations honouring North Korean troops killed while fighting for Russia in the war against Ukraine, in Pyongyang
"Spiknutí Západu". Vojáci KLDR padlí v boji proti Ukrajině mají své muzeum

Severní Korea v neděli otevřela muzeum věnované severokorejským vojákům, kteří padli v boji za Rusko proti Ukrajině. Nejvyšší představitelé KLDR a Ruska se zároveň zavázali posílit vzájemnou vojenskou spolupráci, napsala v pondělí agentura AP. Ve válce bylo podle jihokorejské zpravodajské služby nasazeno zhruba 15 tisíc Severokorejců a 2000 z nich padlo.

Pravidla pro vstup do Anglie v roce 2026: Přehled systému ETA a nových poplatků

Plánujete v letošním roce cestu do Londýna, Edinburghu nebo jiných koutů Spojeného království? Zatímco rok 2025 byl pro české cestovatele přelomový zavedením povinné digitální registrace, rok 2026 přináší plné ukotvení tohoto systému v praxi a také změny v poplatcích. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem u terminálů Eurostar nebo na letišti, je nezbytné znát aktuální podmínky.

Český překladatel a publicista Josef Rauvolf přeložil řadu knih zejména z okruhu beatnické literatury a podílel se také na natáčení několika televizních pořadů, například cyklu Alternativní kultura.
Tam, kde potkáte bludičky, duchy i ďábla. Vychází kniha pověstí staré Šumavy

Nakladatelství Argo 30. dubna vydává titul s názvem Legendy a pověsti staré Šumavy. Jde o výbor z původních záznamů šumavských pověstí, které z němčiny přeložil a uspořádal Josef Rauvolf, známý jako dvorní překladatel beatniků. Čtvrté vydání knihy rozšířené o čtyři desítky textů doprovázejí „váchalovské“ linoryty malíře a grafika Ladislava Sýkory, kterého šumavský kraj inspiruje dlouhodobě.

