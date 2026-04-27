Vyvracené stromy, zničená auta. Moskvu zasáhla sněhová bouře, jakou nezažila od carských dob

Moskvu v pondělí zasáhla pozdní sněhová bouře. Desítky letů byly na letištích ruské metropole zrušeny či zpožděny, stromy se vyvracejí pod tíhou sněhu a obyvatelé obdrželi výzvu k opatrnosti. Napsala o tom agentura AFP. Podle meteorologů šlo o nejvydatnější srážky v tomto dni od roku 1880.
Se zrušenými a zpožděnými lety se podle ruských médií nejvíce potýkají cestující na moskevském letišti Vnukovo. Pod tíhou mokrého sněhu se vyvrátila řada stromů, zejména v centru města. V některých případech stromy zatarasily chodníky či poničily auta, zjistili novináři AFP. Na předměstí se vytvořily závěje a zaparkované vozy zahalila několikacentimetrová sněhová pokrývka.
„Vrátila se skutečná zima,“ poznamenala televizní stanice První kanál.
Meteorolog Jevgenij Tiškovec ze střediska Fobos podle serveru rbc.ru uvedl, že na meteorologické stanici na Moskevské státní univerzitě naměřili 14centimetrovou vrstvu sněhu, ve městě Dmitrov na sever od metropole ještě o centimetr vyšší.
Moskevské úřady na platformě Telegram oznámily, že během dne očekávají další zhoršení počasí se silnými srážkami a nárazy větru dosahujícími rychlosti až 23 metrů za vteřinu. Starosta Sergej Sobjanin vyzval obyvatele, aby byli opatrní.
