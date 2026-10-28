Vývoj kolem financování českých veřejnoprávních médií bedlivě sleduje i Evropská komise

Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu zákona, který počítá se změnou financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), uvedl mluvčí komise. Nově by obě média měla být financována ze státního rozpočtu místo prostřednictvím dosavadních poplatků.
Mluvčí komise zdůraznil, že podle Evropského aktu o svobodě médií (European Media Freedom Act, EMFA) musí mít veřejnoprávní média možnost spoléhat se na systém financování založený na transparentních a objektivních kritériích, který zaručuje přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje.
Poslanecká sněmovna v sobotu 24. října v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků a převedením financování ČT a ČRo do státního rozpočtu.
O návrhu nyní budou jednat sněmovní výbory a následovat budou další dvě čtení. Pokud poslanci normu schválí, bude se jí zabývat Senát a poté prezident. Podle původního návrhu by měl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2027.
„Jsme si vědomi toho, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v sobotu 24. října schválila návrh zákona v prvním čtení. Vývoj situace budeme nadále pozorně sledovat,“ uvedl mluvčí EK. Veřejnoprávní média podle něj hrají zvláštní roli při zajišťování toho, aby občané měli přístup k informacím a k rozmanité nabídce obsahu.
Protesty i stávka
Část veřejnosti v Česku včetně například studentů či umělců návrh převodu financování České televize a Českého rozhlasu pobouřil kvůli obavám z přílišného vlivu vlády na veřejnoprávní média. Lidé se na protest proti chystaným změnám spontánně shromáždili hned v noci na sobotu na pražském Malostranském náměstí poblíž budovy sněmovny.
V následujících dnech svolal spolek Milion chvilek několik shromáždění pod heslem Ruce pryč od médií a další protest ohlásil na 15. listopad na pražské Letné.
Opozice, která však nemá v parlamentu většinu, mezitím slíbila, že podnikne veškeré legislativní kroky, aby schválení návrhu zabránila. Představitelé vládní koalice ujišťují, že cílem chystaného kroku není ovládnutí obou médií.
Evropská komise podle svého mluvčího považuje uplatňování EMFA za prioritu a je v úzkém kontaktu se všemi členskými státy, včetně Česka, aby zajistila dodržování tohoto nařízení. Nezávislost veřejnoprávních médií sleduje také v rámci svých každoročních zpráv o právním státu.
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