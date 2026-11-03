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Využívání mediálních textů chatboty může být protiprávní, míní poradce soudu EU

ČTK
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Využívání internetových mediálních textů umělou inteligencí (AI) může v některých případech porušovat práva vydavatelů médií, uvedl generální advokát Soudního dvora Evropské unie Maciej Szpunar.

ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Netflix
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Autorské právo může podle něho porušit chatbot, který uživatelům zprostředkuje originální text publikovaný médiem, tedy ne pouze obecně dostupnou informaci, konstatoval poradce unijního soudu. Pro pozdější rozhodnutí soudců není jeho názor závazný, obvykle k němu však přihlížejí.

Nejvyšší soudní instance EU se poprvé zabývá sporem týkajícím se materiálů využívaných jazykovými modely AI, které zprostředkovávají informace běžným uživatelům internetu.

Na soud v Lucemburku se obrátila maďarská justice, která se zabývá žalobou provozovatele několika webů Like Company na firmu Google, jejíž chatbot Gemini nabízel uživatelům v letech 2023 a 2024 články z těchto webů.

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Advokát Szpunar uvedl, že tento postup může porušovat právo vydavatele, který sice nemá monopol na informaci uvedenou v článku, ale právo na ochranu autorského výtvoru. To podle advokáta „nechrání samotná fakta uvedená v tiskových publikacích, nýbrž pouze konkrétní formu vyjádření těchto publikací,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

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Autorské vyjádření

Důležitým hlediskem podle Szpunara je, zda chatbot využívá pouze základní informace, nebo zda používá „formu autorského vyjádření způsobem, který lze rozpoznat“. Podstatné je rovněž to, zda se AI k článku dostala volně, či byl na webu například za poplatek.

Szpunar naproti tomu doporučil soudu, aby se nezabýval druhou částí žaloby, podle níž porušuje právo vydavatele i využití zpravodajských článků k tréninku zdokonalujícímu chatbota. Takovéto využití podle něho jednak není prokázáno a zároveň neporušuje pravidla.

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Soud by měl o případu rozhodnout do několika měsíců.

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