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Zahraničí

„Vytvořme Europatriot.“ Babiš vyzval ke společné evropské protivzdušné obraně

ČTK

Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Úřad vlády to oznámil v tiskovém prohlášení. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí.

French President Macron and his wife host a dinner in Paris for countries supporting Ukraine
Český premiér Andrej Babiš přijíždí do Elysejského paláce v Paříži na večeři „Koalice ochotných“, což je uskupení zemí, které vyjádřily podporu Ukrajině. (13. července 2026).Foto: REUTERS – Tom Nicholson
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„Jde zejména o to, aby se velké země jako Francie, Německo či Itálie na tom domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie,“ řekl český premiér. Jako příklad poukázal na evropského leteckého výrobce Airbus.

„Výroba letadel byla kdysi v Evropě roztříštěna mezi řadu zemí a pak přišel projekt Airbus, který integroval mnoho evropských výrobců. Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot,“ uvedl.

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Lídři devíti evropských zemí se v pondělí v Paříži dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na prohlášení nové koalice.

Česká republika se na této iniciativě nepodílí a jejím členem není ani Polsko. Členy „čistě obranné“ koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské „antibalistické kapacity“, jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.

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