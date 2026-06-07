Vytáhli je ze skladu a Ukrajinci je spálili. Rusko přišlo o unikátní obří letouny

Ruská armáda přišla o dva vzácné dálkové protiponorkové letouny Tu-142. Stroje, které Moskva po patnácti letech vytáhla ze zakonzervovaných skladů, zničil ukrajinský dronový útok na vojenském letišti v Taganrogu v Rostovské oblasti dříve, než je technici stihli zprovoznit. Jedná se totiž o vzácnou a úzkoprofilovou techniku, kterou Rusko nedokáže nově vyrábět (výroba skončila v roce 1994).
K úspěšné operaci se přihlásily ukrajinské Síly bezpilotních systémů pod vedením velitele Roberta „Magyara“ Brovdiho.
Podle satelitních snímků a analýzy projektu Militarnyi byly oba zasažené letouny – jeden ve verzi Tu-142MR pro námořní komunikační spojení a druhý ve verzi Tu-142MK pro protiponorkový boj – dlouhodobě zaparkované v dálkovém úložišti Taganrožského leteckého závodu již od roku 2011. Rusové s nimi prokazatelně nehýbali celých patnáct let.
Situace se dramaticky změnila na přelomu dubna a května 2026. Satelity tehdy poprvé zaznamenaly, že Rusové začali tři ze čtyř uskladněných obřích letounů přesouvat blíže k hlavní tovární hale a na pomocné ranveje.
Důvod tohoto manévru zůstává nejasný – experti spekulují, že mohlo jít o pokus o jejich opětovné zprovoznění pro lov ukrajinských námořních dronů v Černém moři, případně o snahu využít letouny jako zdroj cenných náhradních dílů pro zhruba dvacet dosud sloužících strojů.
Tupolev Tu-142 (v kódovém označení NATO: Bear) je původně sovětský dálkový námořní průzkumný a protiponorkový letoun. Jeho hlavním úkolem je vyhledávání, sledování a likvidace nepřátelských jaderných ponorek.
Pravidelně se objevují ve zprávách, když je nad mezinárodními vodami v blízkosti Aljašky nebo Velké Británie zachycují stíhačky NATO.
Rychlý úder
Ukrajinské drony dlouhého doletu FP-1 a FP-2 udeřily dříve, než Rusové stihli stroje v Taganrogu jakkoli využít. Zveřejněné záběry z útoku ukázaly masivní sekundární exploze a rozsáhlé požáry, které letouny zcela zlikvidovaly.
Kromě dvou strategických letounů navíc ukrajinský úder na pobřeží Azovského moře zničil i nedaleko stojící odpalovací zařízení balistických raket Iskander.
Letiště v Taganrogu je pro Ukrajince dlouhodobým terčem s velmi vysokou prioritou. Nejde totiž jen o běžnou leteckou základnu, ale o sídlo Taganrožského leteckého vědecko-technického komplexu Berijev (TANTK), kde Rusové opravují, modernizují a testují své nejvzácnější strategické stroje.
K úderům na letiště došlo už na samotném začátku války v březnu 2022, kdy raketa Točka-U zničila ruský transportní letoun Il-76. V červenci 2023 zasáhla centrum Taganrogu upravená ukrajinská protiletadlová raketa S-200.
Dosud nejznámější a strategicky nejvýznamnější úder na toto letiště přišel o rok později. Ukrajinské drony tehdy masivně zaútočily na tamní opravárenské haly s cílem zasáhnout „létající radar“ Berijev A-50. Naposledy v dubnu tohoto roku zasáhli Ukrajinci protilodními střelami Neptun továrnu Atlant-Aero a srovnali se zemí dvě hlavní výrobní haly, kde se vyráběly drony Molniya a Orion.
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