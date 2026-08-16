Vytáhl z moře záhadný válec. Když zjistil, co drží v rukou, zamrazilo ho

Když si jeden z plavců u tureckého letoviska Sinop na břehu Černého moře ve vodě všiml podezřelého válcovitého objektu, netušil na co narazil. Když válec vynesl z vody, vyšlo najevo, že jde o část ruské rakety.
Podle videa, které bylo pořízeno v pátek jedním z přihlížejících a následně nahráno na sociální síť X, se s vysokou pravděpodobností jedná o část střely 95Ya6, která se používá v ruských systémech protivzdušné obrany Pantsir 1. Raketa obsahuje 20 kilogramů konvenční výbušniny.
Samotný systém Pantsir je využíván jako obrana proti helikoptérám, letounům a dronům. Jedná se o systém krátkého až středního dosahu.
Vylovený objekt naštěstí nebyl nebezpečný. Podle vojenských analytiků se jedná o odhozený startovací urychlovač z první fáze ruské protiletadlové střely.
Tato část střely sice vypadá jako raketa, ale neobsahuje žádnou výbušnou nálož. Jeho úkolem je pouze udělit střele počáteční rychlost těsně po startu, načež se po několika sekundách odpojí a spadne do moře (v tomto případě do Černého moře během bojů na Ukrajině). Mořské proudy ho pak vyplavily až na turecké pobřeží.
I když v tomto případě nedošlo k ohrožená života, odborníci důrazně varují před manipulací s podobnými předměty. Laik totiž těžko na první pohled pozná, zda jde jen o použitý urychlovač, nebo o nevybuchlou munici.
Aktuálně není jasné, jak se střela ocitla v plážovém letovisku, ale nejedná se o první podobný incident. Například 7. května tohoto roku byl rybáři objeven ukrajinský bezpilotní námořní dron (USV) Magura V5 u pobřeží řeckého ostrova Lefkada. Následně byli zavoláni pyrotechnici, kteří stroj zneškodnili.
Město Sinop je přístavní město s 57 000 obyvatel a rodištěm známého filosof Diogenea. Nachází se zhruba 730 kilometrů východně od Istanbulu.
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