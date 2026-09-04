Vysvobození po týdnu. Z tunelu elektrárny v Nepálu vyprostili záchranáři dva přeživší

Při ničivých povodních, které před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet, zemřelo přes 1200 lidí. Čína doposud ohlásila přes 20 mrtvých. Nepál pohřešuje více než 4000 lidí, přes 600 lidí pak uvázlo v prostorách vodních elektráren. Z tunelu jedné z elektráren v pátek záchranáři podle Reuters vyprostili dva přeživší.
Povodně zničily infrastrukturu a domy za 387,5 miliard nepálských rupií (53,3 miliardy Kč). V pátek to podle agentury Reuters oznámil šéf nepálského úřadu pro zvládání katastrof Dharma Radž Upreti.
Řekl také, že v následujících čtyři měsících bude první obnova, jako jsou stavba silnic, zřízení dočasného ubytování či zajištění pitné vody a elektřiny, stát okolo osmi miliard nepálských rupií (1,1 miliardy Kč). Už ve čtvrtek hovořil o potřebě znovu postavit okolo 20 000 domů.
Povodně 26. srpna u nepálsko-tibetských hranic podle České geologické služby způsobilo skalní zřícení spojené s kolapsem části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, u které se hromadila voda, jež po protržení hráze poslala po řece Trišuli prudkou záplavovou vlnu. Ta smetla domy, budovy, silnice a mosty a unášela bahno a kameny. Jako jedna z příčin katastrofy se uvádí klimatická změna.
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