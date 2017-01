Velké vysvědčení Obamovi: Prospěl s odřenýma ušima, do penze jde s tím, že jeho politika nepřežije

Hospodářství 2 50 %

Obama se ujímal vlády ve chvíli, kdy byly Spojené státy až po uši ve finanční a z ní vyplývající hospodářské krizi. Prosadil schválení stimulačního balíčku na podporu americké ekonomiky ve výši 787 miliard dolarů. Recesi se podařilo zastavit a obrátit v hospodářský růst. Trump tvrdí, že dokáže americkou ekonomiku nastartovat k ještě vyššímu růstu, hodlá snížit daně, rozsáhle investovat do infrastruktury a podpořit tradiční průmyslová odvětví, včetně těžařského průmyslu. Co určitě nepřežije, to je Obamova podpora zelené ekonomiky.

Zdravotnická reforma 3 15 %

Obama si prosazení zdravotnické reformy vzal jako hlavní prioritu prvního funkčního období, a to hned po schválení stimulačního balíčku na podporu ekonomiky. Kongresem se mu ji podařilo protlačit v čase, kdy obě komory ovládala jeho Demokratická strana, republikáni byli takřka unisono proti. Díky Obamově reformě získalo zdravotní pojištění přes dvacet milionů Američanů. Velká část Američanů, kteří už pojištění měli, si však stěžuje, že se jim pojistky kvůli Obamově reformě prodražují. Trump a Republikánská strana jako celek si zrušení zdravotnické reformy vytkli jako prioritní povolební cíl. Legislativní proces, který by k tomuto cíli měl vést, spustili už zkraje ledna. Mezi republikány však nepanuje shoda, čím Obamovu reformu nahradit. Trump jen obecně deklaroval, že půjde o něco lepšího a levnějšího. Plán na zrušení a nahrazení tak může narazit na neshody uvnitř Republikánské strany.

Sjednocení země 5 20 %

Obamovu politickou kariéru odstartoval proslov na demokratickém nominačním sjezdu v roce 2004, kdy prohlásil, že neexistují červené a modré, tedy republikánské a demokratické státy, ale pouze jedny Spojené státy americké. Funkci prezidenta opouští jako nejvíc polarizující hlava USA v historii. Obamovi se nepodařilo v žádné z důležitých priorit své politiky získat podporu Republikánské strany. Navzdory tomu, že jeho podpora v průzkumech veřejného mínění se dostala k 57 procentům, ho ve funkci nahradí muž, který chce z velké části demontovat jeho politický odkaz. Trump je, pokud jde o polarizaci Spojených států, zrcadlovým obrazem Obamy. Zemi dělí ještě intenzivněji a vášnivěji než končící prezident. Zda dokáže s opoziční Demokratickou stranou spolupracovat coby celoživotní obchodník šikovněji než Obama s republikány, ukáže blízká budoucnost.

Nezaměstnanost 1 65 %

Když Obama nastupoval do funkce prezidenta, bylo podle oficiálních statistik bez zaměstnání deset procent Američanů, před jeho odchodem z Bílého domu klesla nezaměstnanost pod pět procent. Trump se hodlá soustředit především na podporu průmyslu a investovat do obnovy infrastruktury. Míra nezaměstnanosti pod pět procent se blíží přirozené hladině v ekonomice, těžko tak Trump dosáhne jejího výraznějšího snížení. Za jeho úspěch by určitě bylo považováno, kdyby se zvýšil počet Američanů pracujících na plný úvazek v poměru k celé populaci.

Rasové vztahy 4 5 %

Obama se stal prvním prezidentem afroamerického původu, rasové napětí a násilné nepokoje v zemi se během jeho vlády zhoršily. Spouštěčem nepokojů byly z velké části oběti střelby či násilí ze strany policie. S touto otázkou se Obamovi nepodařilo hnout. Trump se v případě rasových nepokojů jednoznačně zastává policie a bílé, většinové populace. Opakovaně slíbil, že vrátí bezpečnost do ulic měst, a to díky nulové toleranci kriminality a vybavením ozbrojených složek většími pravomocemi, čímž by šel přímo proti přístupu končící administrativy.

Imigrační reforma 5 20 %

Všechny Obamovy pokusy prosadit v Kongresu reformu imigrační politiky zkrachovaly. Mimo legislativní změny a do značné míry mimo pozornost veřejnosti Obamova administrativa postupovala intenzivními deportacemi nelegálních přistěhovalců. Přísnější politika vůči přistěhovalcům byla jedním z hlavních témat Trumpovy předvolební kampaně, ve které neváhal slíbit, že zamezí cestám muslimů na území USA. Na ochranu hranice před imigranty navrhl vybudovat na hranicích s Mexikem vysokou zeď. Je takřka vyloučené, že by se po vzoru Obamy pokoušel legalizovat pobyt přistěhovalců, kteří přišli do USA v rozporu se zákony. Dá se naopak čekat, že bude pokračovat v deportacích.

Držení zbraní 4 5 %

Zřejmě nejčastějším námětem veřejných proslovů Obamy byly apely na zákonné zpřísnění pravidel pro získání a držení střelných zbraní v USA. S opozicí vůči této věci v Kongresu se mu ani tak nepodařilo hnout. Trump je striktně proti jakýmkoli omezením práva na držení zbraní. Ozbrojení Američanů chápe za součást boje s terorismem. Je jisté, že žádné restrikce u tohoto práva nebude prosazovat, ani navrhovat.

Práva homosexuálů 1 80 %

Obama prosadil klíčovou změnu, pokud jde o službu homosexuálů v amerických ozbrojených silách. Politiku, která ji umožňovala pouze těm, kdo svou sexuální orientaci tajili, nahradil přímý souhlas se službou gayů a lesbiček. Konečného ústavního posvěcení federálním Nejvyšším soudem se dočkaly i sňatky osob stejného pohlaví. Trump se v otázce práv homosexuálů v předvolební kampani nijak zvlášť neprofiloval, není pravděpodobné, že by v této věci chtěl zavelet k obrátce.

Ruský útok na volby 4 25 %

Obama stejně jako naprostá většina politiků ne úplně ochotně přiznává chyby. Vedle situace v Libyi v úplném závěru svého funkčního období doznal, že podcenil schopnost ruských hackerů a trollů ovlivnit veřejnou debatu a předvolební situaci v USA. Obama celý čas do voleb i v týdnech bezprostředně po hlasování volil zdrženlivý postoj, který nejvíc odpovídá jeho přirozené reakci. Přijetí sankcí v podobě vyhoštění ruských diplomatů bylo opožděnou reakcí. Trump kategoricky odmítá, že by ruští hackeři jakkoli ovlivnili výsledek amerických voleb. Dlouho napřímo zpochybňoval práci amerických tajných služeb v této věci. Až poté, co se seznámil s jejich závěrečnou zprávou, ocenil jejich úsilí v této věci, aniž by je přímo napadl. Zda bude revokovat Obamovo rozhodnutí ve věci vyhoštění diplomatů, není jasné, je však možné, že k němu sáhne jako ke vstřícnému gestu před začátkem vyjednávání s Ruskem.

Stav Demokratické strany 5 50 %