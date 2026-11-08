Vystřílel do teroristy zblízka půl zásobníku. Pak se zhroutil. Polsko má nového hrdinu

Byl to obyčejný policista v uniformě a s pistolí. Proti němu stál muž se samonabíjecí puškou, v neprůstřelné vestě a helmě. Podle všech pravidel neměl mít šanci. Přesto šel útočníkovi naproti a z bezprostřední blízkosti do něj vystřílel skoro celý zásobník. Když padl těsně vedle teroristy na kolena, sám si ještě nasadil škrtidlo.
„Byl zraněn, a přesto teroristu s velkým úsilím a obětavě zneškodnil. Ten mohl stále sáhnout po své zbrani a zabít další lidi,“ řekl deníku Rzeczpospolita generál Roman Polko, bývalý velitel elitní jednotky GROM.
Generál mluví o finální části dramatu v Krakově, kde v sobotu kolem 15.00 vjelo na Hlavní náměstí jedoucí auto. Řidič, 24letý maskovaný muž, zahájil palbu do davu. Šest lidí zemřelo a 15 bylo zraněno, včetně policistů. Útok skončil, když terorista pronásledovaný policejním autem naboural. Následně se rozpoutala přestřelka mezi ní a dvěma policisty.
„Nebylo to takticky ze strany policistů úplně dokonalé, ale hlavní bylo, že se z toho nepodělali, šli do toho s nasazením vlastního života, dobojovali, ten jeden dokonce i s prostřelenou paží, kdy musel vzít zbraň do levé ruky a z nejbližší možné vzdálenosti teroristu zneškodnil,“ říká dlouholetý český policejní instruktor Zdeněk Charvát ze společnosti Hardtask.
„My máme na rozbor hodiny, můžeme to hodnotit u videa, zastavovat si ho, pouštět dokola, zpomalovat. Ale oni se báli o život, byli v obrovském stresu, měli na reakci vteřiny a pravděpodobně nikdy na nikoho v životě nestříleli a nikdo nestřílel na ně, takže u mě mají obrovské uznání.“
Kritiku, že policista nemusel do již ležícího útočníka vystřílet tolik nábojů, Charvát odmítá. „Na to bych se podíval očima vážně zraněného postřeleného policisty, který byl tím útočníkem před pár vteřinami zasažen, jeho kolega též vážně zraněn, dalších 6 lidí za ním zůstalo mrtvých a mnoho dalších zraněných. Je v šoku, má obavy o svůj a parťáků život.“
„Dále tu je velká šance, že oba policisté upadnou do bezvědomí a střelec třeba není eliminován úplně. Co když by se za chvíli zvednul, vzal pušku, oba policisty zastřelil a v útoku pokračoval? Pokud bychom se na to dívali optikou (českého) zákona, tak když se někdo vzdává, určitě po něm nemůžeme střílet. Ale věřím, že mu to lidi odpustí a stejně jako já ho budou oslavovat jako hrdinu.“
„Bravo pro toho policistu!“
Podobně mluví i generál Polko: „Rozhodnutí o použití střelných zbraní se za takových okolností činí v řádu sekund, ba i zlomků sekundy.“ Polko varoval před ukvapenými soudy na základě nahrávek. „Různí komentátoři budou z pohodlí domova říkat, že se to dalo udělat jinak. No, to se snadno říká, ale v dynamické situaci, když máme co do činění s banditou, který představuje obrovskou hrozbu, museli jednat okamžitě a s velkým odhodláním. Za mě bravo pro toho policistu!“
A co mohli policisté udělat lépe? Charvát upozorňuje, že oba policisté nebyli příslušníci žádného elitního útvaru, takže za sebe udělali naprosté maximum. Pokud by ale zasahovali dokonale vycvičení profíci, mohli by podle něj střílet rovnou do auta a nečekat, až útočník vyleze.
„Zhruba tři sekundy jim trvalo, než vylezou z auta a pět sekund na to teprve vyleze on a začne střílet. Ale nevím, co střelec dělal, když byl v autě, jestli na ně náhodou už nestřílí. To není ze záznamů poznat.“
Oba policisté podle něj udělali chybu, že postupovali v jedné ose. „Jsou těsně za sebou, má je oba na ráně. Takže minimálně se měli víc rozdělit. Mohli si nechat otevřený dveře, plech je někdy lepší než nic, a pachatelé často přes plechy nestřílí, protože nevidí cíl.“
„Policisté měli obrovské štěstí, že si všimli, že je obíhá, a trefili ho, jinak to mohlo být tragické,“ uzavírá Charvát.