26. 4. Oto
Reklama
Reklama
Zahraničí

Výstřely a chaos. Cílem útoku učitele s brokovnicí byla Trumpova vláda

ČTK

Těsně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, k němuž došlo v sobotu ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují hosté. Útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, po zadržení prohlásil, že cílil na členy Trumpovy vlády. Ti unikli nezranění.

Law enforcement personnel detain Cole Tomas Allen, a suspect in the shooting incident at the White House Correspondents' Association dinner, in Washington
Zadržený útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, je absolventem Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle agentury Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Podle příspěvku na facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.Foto: REUTERS
Reklama

Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.

Asi 2600 hostů v oblecích a večerních róbách se právě usadilo k prvnímu chodu, kterým byl salát a sklenice vína. Na pódiu u hlavního stolu seděl prezident Donald Trump s první dámou, viceprezidentem a dalšími vysokými vládními představiteli, popisuje chvíle těsně před útokem Reuters. Následně se ozvaly "slyšitelné, ale záhadné rány", které přerušily konverzaci hostů.

Přítomný big band přestal hrál a v sále na několik sekund zavládlo ticho, uvedla AFP. Trump později uvedl, že když poprvé uslyšel rány, myslel si, že jde o padající podnos s jídlem. Střelec v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi včetně brokovnice a nožů ve stejné chvíli prorazil bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu v prostoru přímo před banketním sálem, dodala agentura.

Následně se rozrazily dveře do sálu a v jiné místnosti, než kde byl prezident, byl agent tajné služby postřelen do neprůstřelné vesty. Poté v hlavním sále vypukl chaos, kdy agenti začali okamžitě evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly, uvedl Reuters.

Reklama
Reklama

Jakmile zazněly rány, členové prezidentovy ochranky s tasenými zbraněmi okamžitě obklopili prezidenta a první dámu a urychleně je odvedli z pódia za zadní oponu. Videozáznam zveřejněný stanicí MS NOW zachytil, jak evakuovaný prezident v obklopení agentů upadl.

agenti začali okamžitě evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly.Foto: CTK

Agenti v civilu sráželi členy kabinetu, kteří seděli mezi novináři, k zemi a zatlačili je pod stoly, aby je kryli. Viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví Robert Kennedy byli urychleně vyvedeni ze sálu. Ministr vnitra Markwayne Mullin byl agenty vytlačen do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona agenti podle Reuters táhli pryč za sako od smokingu.

Pokud jde o hosty, ti se po výkřicích „K zemi!“ a „Zůstaňte dole!“ v elegantních večerních šatech a smokinzích začali schovávat pod stoly a židlemi, napsal reportér AFP.

„Prostě jsem se schovala pod stůl a řekla si: ‚Tohle riskovat nebudu‘,“ řekla agentuře AFP zpravodajka stanice One America News Alexandra Ingersollová, která byla v tu chvíli v sále. „Nevěděla jsem, jestli byl střelec zneškodněn, ani co se vlastně děje,“ dodala.

Reklama
Reklama

Někteří hosté podle Reuters začali skandovat „USA! USA! USA!“. Po evakuaci do lobby a na ulici se lidé objímali a telefonovali svým blízkým, dodal Reuters. Později večer, když se situace uklidnila, si pánové rozvazovali motýlky, dámy zouvaly vysoké podpatky a hosté postupně opouštěli hotel, zatímco je lidé u hotelového baru natáčeli na mobilní telefony.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko jsou dlouholetí spojenci.
Lukašenko je sice lstivý lišák, ale Putin ho do války zatáhne, varuje exministr

Bělorusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začalo stavět silnice a vybavovat dělostřelecké pozice poblíž hranic s Ukrajinou. „Domníváme se, že se Rusko znovu pokusí zatáhnout Bělorusko do své války,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Vyjádřil se k tomu i jeho exministr zahraničí Dmytro Kuleba, který ve videu na svém youtubovém kanále varoval před několika varovnými signály.

Premier League - West Ham United v Everton
Premier League - West Ham United v Everton
Premier League - West Ham United v Everton

Souček fascinuje. Tohle je přece šílené, nevěří v Anglii tomu, co Čech předvedl

Tomáš Souček táhne West Ham za záchranou v Premier League. Český fotbalista byl v sobotu jednoznačným mužem zápasu v extrémně důležité vítězné bitvě proti Evertonu. 41. ligový gól v dresu Hammers je jedna věc, ještě více se ale mluví o dalších "wow" momentech a celkovém přínosu Součka pro tým, který stále bojuje o holé přežití.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama