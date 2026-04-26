Výstřely a chaos. Cílem útoku učitele s brokovnicí byla Trumpova vláda

Těsně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, k němuž došlo v sobotu ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují hosté. Útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, po zadržení prohlásil, že cílil na členy Trumpovy vlády. Ti unikli nezranění.
Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
Asi 2600 hostů v oblecích a večerních róbách se právě usadilo k prvnímu chodu, kterým byl salát a sklenice vína. Na pódiu u hlavního stolu seděl prezident Donald Trump s první dámou, viceprezidentem a dalšími vysokými vládními představiteli, popisuje chvíle těsně před útokem Reuters. Následně se ozvaly "slyšitelné, ale záhadné rány", které přerušily konverzaci hostů.
Přítomný big band přestal hrál a v sále na několik sekund zavládlo ticho, uvedla AFP. Trump později uvedl, že když poprvé uslyšel rány, myslel si, že jde o padající podnos s jídlem. Střelec v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi včetně brokovnice a nožů ve stejné chvíli prorazil bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu v prostoru přímo před banketním sálem, dodala agentura.
Následně se rozrazily dveře do sálu a v jiné místnosti, než kde byl prezident, byl agent tajné služby postřelen do neprůstřelné vesty. Poté v hlavním sále vypukl chaos, kdy agenti začali okamžitě evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly, uvedl Reuters.
Jakmile zazněly rány, členové prezidentovy ochranky s tasenými zbraněmi okamžitě obklopili prezidenta a první dámu a urychleně je odvedli z pódia za zadní oponu. Videozáznam zveřejněný stanicí MS NOW zachytil, jak evakuovaný prezident v obklopení agentů upadl.
Agenti v civilu sráželi členy kabinetu, kteří seděli mezi novináři, k zemi a zatlačili je pod stoly, aby je kryli. Viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví Robert Kennedy byli urychleně vyvedeni ze sálu. Ministr vnitra Markwayne Mullin byl agenty vytlačen do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona agenti podle Reuters táhli pryč za sako od smokingu.
Pokud jde o hosty, ti se po výkřicích „K zemi!“ a „Zůstaňte dole!“ v elegantních večerních šatech a smokinzích začali schovávat pod stoly a židlemi, napsal reportér AFP.
„Prostě jsem se schovala pod stůl a řekla si: ‚Tohle riskovat nebudu‘,“ řekla agentuře AFP zpravodajka stanice One America News Alexandra Ingersollová, která byla v tu chvíli v sále. „Nevěděla jsem, jestli byl střelec zneškodněn, ani co se vlastně děje,“ dodala.
Někteří hosté podle Reuters začali skandovat „USA! USA! USA!“. Po evakuaci do lobby a na ulici se lidé objímali a telefonovali svým blízkým, dodal Reuters. Později večer, když se situace uklidnila, si pánové rozvazovali motýlky, dámy zouvaly vysoké podpatky a hosté postupně opouštěli hotel, zatímco je lidé u hotelového baru natáčeli na mobilní telefony.
