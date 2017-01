Výstřední šlechtic, nebo hrdina? 72letý dobrodruh s dvojitým by-passem zdolává nejvyšší hory světa

před 40 minutami

Britský dobrodruh Ranulph Fiennes má rád výzvy. Momentálně se chce stát prvním člověkem na světě, který vylezl na nejvyšší horu každého kontinentu a jako první docestoval na oba zemské póly po zemi. A to vše, přestože je mu již 72 let a trápí ho zdravotní problémy.

Londýn – Britský objevitel a dobrodruh Ranulph Fiennes se rozhodl projít hustými vánicemi při teplotě minus 30 stupňů a překonat svůj strach z výšek, aby vystoupal na jeden z nejnebezpečnějších vrcholů světa.

Argentinskou Aconcaguu. Nejvyšší horu Jižní Ameriky, která měří 6961 metrů.

Se sedmi křížky na krku a ne zcela fit má sir Fiennes před sebou jasný cíl: zdolat nejvyšší vrcholy všech kontinentů a dojít po zemi na severní i jižní pól.

Někteří lidé jej považují za výstředního šlechtice, masochistu, nebo dokonce blázna. Jiní jej naopak obdivují. 72letý dobrodruh má za sebou několik úctyhodných činů. Vedl expedice po celém světě, kvůli mrazům přišel skoro o polovinu prstů na rukou, s kardiostimulátorem se vyšplhal na vrchol Everestu a v Ománu objevil ztracené město Ubar. A to zdaleka není všechno.

Fiennesův zájem o fyzické výzvy se nezmenšil ani poté, co prodělal dva infarkty a v roce 2003 mu byl voperován dvojitý by-pass.

Aconcagua pro něj může být nebezpečná zejména kvůli nízké hustotě kyslíku na vrcholu – vzhledem k tomu, že trpí dýchacími obtížemi.

"Situace není stejná jako kdysi – tělo ani se stejným množstvím tréninku nemůže dosáhnout téhož výkonu. Takže úspěch mé nynější výzvy není v žádném případě zaručený," připustil Fiennes v rozhovoru pro list The Guardian.

Polovina úkolu splněna

Co se týká dosažení jeho současného cíle, je sir Fiennes již za polovinou. Už překročil oba světové póly, zdolal Everest v Asii, Kilimandžáro v Africe, Elbrus v Evropě a horu Vinson v Antarktidě.

Zbývá mu ještě se rozhlédnout z vrcholu zmíněné hory Aconcagua v Jižní Americe, hory Carstenz v Australasii (na Nové Guineji) a Denali v Severní Americe, která je považována za jednu z nejnebezpečnějších a nejhůře zdolatelných hor světa.

"Pokud by se život skládal z toho, že vylezete na jednu horu, pak chvíli čekáte a vylezete na druhou, bylo by to celkem snadné. Ale tak to není, pokaždé vaše plány ovlivní počasí a roční období," říká sir Fiennes.

"Smyslem této akce je získat peníze pro sestry z Marie Curie. Pokud někdo daruje finance mé výzvě, pomůže tak lidem v jejich těžkém životním období," shrnuje Fiennes. Jeho výzva nese název Global Reach Challenge a cílem je vybrat peníze pro britskou organizaci Marie Curie, jejíž zdravotní sestry pomáhají lidem v konečném stadiu jejich nemoci.

autor: Hana Vařáková