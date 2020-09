Čína v případě Hongkongu porušila slovo, prohlásil Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína porušila slovo, když v Hongkongu nedodržela zásadu jedna země a dva systémy. Na dotaz českých novinářů to ve středu na Tchaj-wanu řekl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil. Takový postup Číny není podle něj přijatelný a Česká republika by se za Hongkong měla postavit podobně jako to udělala třeba Británie.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil je od neděle na pracovní návštěvě Tchaj-wanu a jeho cestu Peking ostře kritizuje. Podle Vystrčila je jasné, že Čína porušila ohledně Hongkongu slovo, protože nedodržela zásadu jedna země - dva systémy. "Je to věc, která není přijatelná a musíme se v této věci za Hongkong postavit podobně jako to udělali třeba Velká Británie a další země," řekl Vystrčil. Dodal, že nechce situaci s Čínou eskalovat. V posledních dnech Vystrčil čelí tvrdé čínské kritice, že se jako předseda Senátu vydal na Tchaj-wan, který Čína považuje za součást svého území. "Znovu opakuji, my jsme nejeli na Tchaj-wan, abychom se vůči někomu vymezovali," poznamenal. Cílem je podle něj dosáhnout s Tchaj-wanem hospodářské, vědecko-výzkumné a vysokoškolské spolupráce. "Chceme, abychom mohli dělat, co my uznáme za vhodné a co my považujeme za výhodné," podotkl. "Chceme sdílet hodnoty s demokratickými zeměmi, které jsou ochotné s námi na základě rovnocenného přístupu a na základě rovného partnerství a také vzájemné výhodnosti spolupracovat a případně i obchodovat," dodal. K přijetí zásady "jedna země, dva systémy" se Čína zavázala, když v roce 1997 převzala správu nad Hongkongem od Británie. Princip velkoměstu zaručuje některé svobody, které v kontinentální Číně nejsou běžné, včetně autonomie v justici, legislativě a ekonomickém systému. Podle kritiků však Čína svobody Hongkongu omezuje, a to i novým bezpečnostním zákonem, který ve městě začal platit 30. června a proti kterému se vymezila řada zemí a institucí včetně EU, Spojených států a NATO.