"Zabijeme naše vojáky za naše peníze." Ruský šmejd způsobuje okupantům obří ztráty

Rusové za minulé úterý zaznamenali jeden z rekordních počtů denních ztrát. Podle analytika Andrewa Perpetua ukrajinské síly poškodily nebo zničily více než sto ruských vozidel. Většinu úderů obstaraly drony, kterým se okupanti nezvládají bránit. Důvodem mohou být podle amerického serveru Forbes nefunkční rušičky.

Více než sedmdesát úderů měli na svědomí operátoři malých FVP dronů v ceně za zhruba pět set dolarů (v přepočtu kolem 11 tisíc korun). Těch Ukrajinci v boji využijí dohromady více než sto tisíc za měsíc, píše Forbes.

Rusům se zřejmě nedaří jejich údery odrážet. Nedávná reakce jednoho rozzuřeného ruského válečného blogera naznačuje podle amerického serveru možný důvod. Ruský průmysl podle blogera sice vyrábí velké množství rušiček, které by měly teoreticky blokovat signály mezi drony a jejich operátory, v praxi však tyto přístroje často selhávají.

"Například tato rušička za 2 400 dolarů je horší než nic. U vojáků v první linii nadarmo vzbuzuje naději, přičemž je nechává napospas. Děsí mě úvaha nad tím, kolik lidí takhle zemřelo," popsal v rozsáhlém článku, který publikoval na platformě Telegra.ph.

Aby své domněnky podložil fakty, rozhodl se rušičku rozebrat. "Při svém zkoumání jsem sepsal obrovský seznam technických chyb," uvedl v textu, v němž mimo jiné kritizoval také hmotnost a velikost přístroje.

Zmíněný typ není prvním nefunkčním zařízením, které se objevilo na frontové linii. Na začátku letošního dubna se například ukrajinská brigáda zmocnila zneškodněného ruského tanku s novou rušičkou. Poté, co se vojákům podařilo ke stroji dostat, zjistili, že nefunguje.

Rušičky mají vysílat ve směru antény rádiový šum, který svou intenzitou v podstatě překryje a v důsledku toho zcela přeruší spojení mezi drony a jejich operátory.

Podle ruského blogera je problémem, že mnoho antén pro rušení malých FPV dronů směřuje nahoru, přestože tyto stroje útočí spíše z boku. A jedna z antén směřujících nahoru je na místě pevně umístěna, místo aby byla nastavitelná, jako by konstruktéři "chtěli střílet silný paprsek přímo nahoru". Pevná anténa by fungovala pouze v případě, že by se nepřátelští operátoři poslali své drony jen do tohoto úzkého pásma přímo nad rušičkou.

Zkoumané rádiové rušičky se rovněž rychle a intenzivně zahřívají, proto jejich konstruktéři obvykle věnují značnou pozornost mechanismům pro jejich chlazení. U ruských přístrojů šla však snaha o udržení bezpečné teploty stranou. Hlavním chladičem je jednoduchý ventilátor přišroubovaný k vnitřní straně plastového pouzdra. Systém nemá žádné větrací otvory, kterými by ventilátor mohl nasávat chladný vzduch a vypouštět ten horký ven.



"Po zapnutí se rušička změní na horkou pec, které se nelze ani dotknout. I když je zařízení k ničemu, mnohem větší problém přichází ve chvíli, kdy se z horka začne tavit. "Ruští influenceři, kteří stroje nabízejí, tak prodávají nefunkční rušičky po vzoru hesla 'Zabijeme naše vojáky za naše peníze'. Ukrajinští piloti si se svými drony nad tímto 'zázračným zařízením' létají a smějí se mu," uzavřel svůj postřeh podle Forbesu rozzlobený ruský bloger.

