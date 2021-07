Vyškrtneme Stonehenge ze seznamu památek, hrozí Britům UNESCO. Může za to tunel

Komplex menhirů a kamenných kruhů Stonehenge v Anglii by mohl přijít o zápis na prestižním seznamu nejcennějších památek světa. Ředitelka Centra světového dědictví UNESCO Mechtild Rösslerová v pátek varovala, že britská vláda musí omezit neuváženou výstavbu a ochránit historická místa pro budoucí generace.

Rösslerová vyzvala kabinet britského premiéra Borise Johnsona, aby udělal vše pro ochranu význačných historických míst poté, co UNESCO nedávno vyškrtlo Liverpool ze seznamu světového dědictví. Za celou existenci tohoto seznamu jde teprve o třetí případ, kdy z něho byla nějaká lokalita vyřazena.

Výbor, který momentálně jedná v čínském Fu-čou, město vyškrtl kvůli výstavbě v oblasti historického nábřeží. UNESCO v minulosti město opakovaně varovalo, že stavební změny poblíž doků na řece Mersey, včetně plánovaného stadionu fotbalového klubu Everton, lokalitu nenávratně poškodily.

"Toto jsou ta nejvýznamnější místa na Zemi. Pokud je nejsme schopni ochránit, ptám se, co na této planetě zbude," uvedla Rösslerová.

Kontroverzní tunel

Dodala, že ji překvapilo rozhodnutí britského ministra dopravy Granta Shappse podpořit výstavbu zhruba tříkilometrového dopravního tunelu pod kamenným kruhem a menhiry Stonehenge.

Ředitelka Centra světového dědictví UNESCO se na Johnsonův kabinet obrátila s výzvou ohledně udržitelného rozvoje těsně před rozsudkem vrchního soudu, který měl určit, zda bylo schválení tunelu v souladu se zákonem. Ministerstvo dopravy plánu dalo zelenou navzdory stanovisku vládního plánovacího úřadu, který uvedl, že stavba "trvale a nezvratně poškodí" památku, píše list.

Campaigners WIN High Court battle over 'unlawful' Stonehenge tunnel https://t.co/6dKrLd7RfM via @MailOnline — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) July 30, 2021

Vrchní soud v pátek odpoledne rozhodl, že rozhodnutí bylo nezákonné, informovala televize Sky News. Soudce David Holgate ministrovi dopravy vytkl například to, že dostatečně nezvážil alternativní řešení.

Chystaný tunel byl součástí investice ve výši 1,7 miliardy liber (asi 50 miliard korun) do opravy silnice A303 mezi městy Amesbury a Berwick Down. Vláda teď musí přijít s novým řešením.

Kdyby byla stavba povolena, očekávalo se, že prehistorický monument bude zařazen na seznam ohrožených památek UNESCO, který může být předstupněm až k vyškrtnutí památky ze seznamu světového dědictví.

Stonehenge každoročně navštíví kolem milionu turistů. Na seznamu světového dědictví UNESCO je od roku 1986. Pokud by byl vyškrtnut ze seznamu, šlo by o nejznámější památku, která přišla o prestižní status. Británie by se také stala první zemí, která by měla dvě památky vyřazené ze seznamu.

VIDEO: Stavba tunelu pod Stonehenge.