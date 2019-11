Maltu svírá hrozivá aféra. Pátrání po vrazích novinářky zamířilo do okolí premiéra

Vyšetřování vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanaové Galiziové nabírá obrátky a míří do maltské vlády.

Policie v pondělí zatkla v souvislosti s vraždou Keitha Schembriho, blízkého přítele a také vedoucího kanceláře maltského premiéra Josepha Muscata.

Dva Muscatovi klíčoví ministři kvůli vyšetřování odstoupili ze svých funkcí. Jde o ministra hospodářství Christiana Cardonu a ministra turistiky Konrada Mizziho. Právě postava Mizziho hraje podle maltských médií v kauze zřejmě podstatnou roli.

V roce 2017 v době, kdy novinářka Galiziová zemřela při explozi jejího auta, byl ministrem energetiky. Reportérka se věnovala podezřelým účtům maltských politiků v zahraničí v souvislosti s aférou Panama Papers, která odhalila daňové úniky v řadě zemí. O Mizzim reportérka přímo psala. Konkrétně o tom, že inkasuje tisíce eur od firmy 17 Black se sídlem v Dubaji za blíže nespecifikované služby.

Galiziová zahynula 16. října 2017. Její vůz vybuchl na silnici nedaleko domu, kde bydlela. Reportérčin syn Matthew explozi slyšel a přiběhl k autu jako první. Nyní Matthew Galizia tvrdí, že premiér Muscat musí odstoupit, protože je spojen s lidmi, kteří se podíleli na smrti jeho matky.

"Muscat má plnou odpovědnost za to, co dělal ředitel jeho kanceláře. Musí odstoupit. Nemůže mu nikdo věřit, že nebrání průchodu spravedlnosti," napsal Matthew Galizia na Twitteru. "Zabili mou matku, ale mne nezastaví," řekl dříve v rozhovoru s novináři.

Panama Papers Celosvětová aféra Panama Papers je označení pro únik 11,5 milionu tajných dokumentů z panamské společnosti Mossack Fonseca. Kauza odhalila, že desítky vysoce postavených politiků, byznysmenů či sportovců ukrývají zisky v daňových rájích. Dokumenty byly anonymně předány německým novinám Süddeutsche Zeitung, první článek vyšel v dubnu 2016.

Neodstoupím, tvrdí premiér

Nyní vychází najevo, že investigativní novinářka Galiziová zjistila cosi o premiérovi a jeho manželce. Ta byla oficiálně spoluvlastnicí panamské firmy, z jejíchž účtů putovaly peníze sem a tam z bank v Ázerbájdžánu. Informace reportérka měla od svého zdroje z jedné z maltských bank.

Sám premiér Muscat ale oznámil, že odstoupit nehodlá. "Vyšetřování doufejme dospěje k tomu, že vražda novinářky bude objasněna. V této zemi neexistuje beztrestnost, bez ohledu na to, co někteří lidé říkají," uvedl maltský předseda vlády.

Ohledně vyšetřování vraždy novinářky Galiziové to dlouho vypadalo, že policisté se nedokážou hnout z místa. Loni zatkli tři muže podezřelé z toho, že nálož namontovali do auta reportérky. Unikali jim však ti, kteří si vraždu objednali a kteří ji zprostředkovali.

Spravedlnost si dala načas

Velký posun ale nastal minulý týden. Policie zadržela na jachtě ve Středozemním moři byznysmena Yorgena Fenecha. Ten figuroval na seznamu lidí z Panama Papers, kteří využívají účty v daňových rájích. Zároveň se stýkal s maltskými politickými špičkami, včetně premiéra Muscata a šéfa jeho kanceláře Schembriho. Právě Fenechovi patřila firma 17 Black, která vyplácela peníze ministrům Mizzimu a Cardonovi.

Následně policisté zadrželi taxikáře, který se přiznal k tomu, že vraždu připravoval jako prostředník. Souhlasil s tím, že řekne vše, co ví. "Poskytuje detaily o korupci a podílu některých lidí na vraždě," cituje agentura Reuters člověka obeznámeného s průběhem vyšetřování.

Jméno člověka, který zaplatil za to, že novinářka Galiziová zemře, protože toho příliš ví, však zatím oficiálně nepadlo. List Times of Malta ve svém komentáři píše, že spravedlnost si dala načas, ale nakonec zřejmě jde po správné cestě. Celá země ale podle autora komentáře příliš dlouho přivírala oči nad korupcí.

"Žijeme v zemi, kde bohatství je největší hodnotou bez ohledu na způsob, jak se ho člověk domůže," napsal deník s tím, že premiér je politicky odpovědný za to, co dělají jeho blízcí spolupracovníci, a proto by měl rezignovat, aby se Malta znovu stala normální zemí.