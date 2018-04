před 25 minutami

Vyšetřovatelé Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) budou moci vstoupit do syrské Dúmy ve středu. Řekl to v Haagu Igor Kirillov z ruského ministerstva obrany. Experti OPCW jsou od soboty v Damašku, ale do Dúmy, která byla podle Západu 7. dubna terčem chemického útoku, se zatím nedostali. Kirillov řekl, že ze silnic vedoucích k Dúmě je třeba ještě odstranit miny. Do Dúmy se už dostali v rámci vládou zorganizované návštěvy novináři agentury AP. Mluvili s tamními obyvateli, kteří jim 7. duben popsali jako "hrozný plynový útok". Nejvíc zasáhl údajně děti a starší osoby. Lidé útok připisují radikální skupině Džajš al-Islám, která město měla pod kontrolou do až do minulého týdne.

autor: ČTK | před 25 minutami