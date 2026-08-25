Německo je ohrožené, tvrdí Merz. Řekne, kdo útočil na letišti, našel se i další dron

Dronový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Na tiskové konferenci před začátkem výjezdního zasedání německé vlády to v úterý řekl kancléř Friedrich Merz. Brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. Německá média mezitím uvedla, že vyšetřovatelé poblíž letiště našli třetí dron a stopy výbušniny hexogen.
„Dronový útok v Lipsku ukazuje, že jsme reálně ohroženi,“ řekl Merz novinářům na braniborském zámku Neuhardenberg. Kancléř se k incidentu na letišti u Lipska veřejně vyjádřil poprvé. Od konce července byl na dovolené a na důležité otázky reagoval prostřednictvím mluvčího či tiskových zpráv.
Zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle objevil v noci na 5. srpna dron s výbušninou, který se nacházel poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“.
Rozbuška na výbušnině připevněné k prvnímu dronu byla podle všeho vadná. Zbytky druhého letícího objektu se zatím nenašly. Podle časopisu Der Spiegel jsou vyšetřovatelé stále více nakloněni verzi, že se nákladní letadlo nesrazilo s dalším dronem. Na poškozeném místě se totiž údajně našly organické stopy. Zpravodajský web Tagesschau naopak píše, že podle jeho informací vyšetřovatelé vyloučili, že by se jednalo o srážku s letícím ptákem.
Veřejnoprávní stanice NDR a WDR a list Süddeutsche Zeitung v úterý s odvoláním na své zdroje uvedly, že vyšetřovatelé našli deset dní po incidentu, tedy 14. srpna, na poli u obce Kabelsketal západně od letiště další dron. Podle časopisu Der Spiegel byl nalezený bezpilotní stroj vadný.
Při bližším ohledání místa nálezu vyšetřovatelé podle médií našli také zhruba 50 gramů výbušniny hexogen. Mluvčí generálního státního zastupitelství, které na vyšetřování incidentu dohlíží, se k informacím médií odmítla vyjádřit.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po incidentu hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale zatím čin nikomu nepřipsaly. Podle médií, která se odvolávají na své zdroje z bezpečnostních složek, se nicméně úřady domnívají, že za pokusem o útok na ukrajinské letadlo bylo Rusko.
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