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Zahraničí

Německo je ohrožené, tvrdí Merz. Řekne, kdo útočil na letišti, našel se i další dron

ČTK
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Dronový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Na tiskové konferenci před začátkem výjezdního zasedání německé vlády to v úterý řekl kancléř Friedrich Merz. Brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. Německá média mezitím uvedla, že vyšetřovatelé poblíž letiště našli třetí dron a stopy výbušniny hexogen.

Policisté procházejí přes pole na pozemku letiště v Lipsku. (7. srpna 2026)
Policisté procházejí přes pole na pozemku letiště v Lipsku. (7. srpna 2026) Foto: Profimedia – SEBASTIAN WILLNOW / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia
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„Dronový útok v Lipsku ukazuje, že jsme reálně ohroženi,“ řekl Merz novinářům na braniborském zámku Neuhardenberg. Kancléř se k incidentu na letišti u Lipska veřejně vyjádřil poprvé. Od konce července byl na dovolené a na důležité otázky reagoval prostřednictvím mluvčího či tiskových zpráv.

Zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle objevil v noci na 5. srpna dron s výbušninou, který se nacházel poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“.

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Rozbuška na výbušnině připevněné k prvnímu dronu byla podle všeho vadná. Zbytky druhého letícího objektu se zatím nenašly. Podle časopisu Der Spiegel jsou vyšetřovatelé stále více nakloněni verzi, že se nákladní letadlo nesrazilo s dalším dronem. Na poškozeném místě se totiž údajně našly organické stopy. Zpravodajský web Tagesschau naopak píše, že podle jeho informací vyšetřovatelé vyloučili, že by se jednalo o srážku s letícím ptákem.

Veřejnoprávní stanice NDR a WDR a list Süddeutsche Zeitung v úterý s odvoláním na své zdroje uvedly, že vyšetřovatelé našli deset dní po incidentu, tedy 14. srpna, na poli u obce Kabelsketal západně od letiště další dron. Podle časopisu Der Spiegel byl nalezený bezpilotní stroj vadný.

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Při bližším ohledání místa nálezu vyšetřovatelé podle médií našli také zhruba 50 gramů výbušniny hexogen. Mluvčí generálního státního zastupitelství, které na vyšetřování incidentu dohlíží, se k informacím médií odmítla vyjádřit.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po incidentu hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale zatím čin nikomu nepřipsaly. Podle médií, která se odvolávají na své zdroje z bezpečnostních složek, se nicméně úřady domnívají, že za pokusem o útok na ukrajinské letadlo bylo Rusko.

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