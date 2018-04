před 35 minutami

Experti mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) se zřejmě do syrského města Dúmá nedostanou ani ve středu. S odkazem na nejmenovaný zdroj z OSN v Sýrii o tom informovala agentura Reuters. Podle ní v úterý do města přijel jen přípravný tým, a nikoliv přímo vyšetřovatelé. Krátce nato se v Dúmě střílelo a příjezd expertů z OPCW byl znovu odložen. Dúmá se 7. dubna stala terčem údajného chemického útoku, který si vyžádal přes 40 životů a který opoziční síly a Západ připisují syrské vládě. Damašek stejně jako jeho spojenec Moskva obvinění z útoku odmítají. Vyšetřovatelé z OPCW do Sýrie dorazili již o víkendu.

autor: ČTK