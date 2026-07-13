Vyšetřování vraždy bývalé britské ministryně převzala protiteroristická policie

Britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová oznámila, že policie prověřuje několik možných motivů útoku. Widdecombeová, které bylo 78 let, byla ve čtvrtek nalezena mrtvá ve svém domě v obci Haytor na jihozápadě Anglie. Policie uvedla, že utrpěla vážná zranění, příčinu smrti ale nezveřejnila.
V sobotu večer policisté zatkli v severoanglickém městě Rotherham muže s britským občanstvím. Podezřelý byl zadržen přibližně 430 kilometrů od domova Widdecombeové. Původně byl podezřelý z vraždy, nyní čelí také podezření ze spáchání, přípravy nebo podněcování teroristických činů.
„Na základě nových informací a důkazů nyní protiteroristická policie vede vyšetřování této hrůzné vraždy Ann Widdecombeové,“ uvedla Mahmoodová na síti X. Dodala, že policie pokračuje v prověřování různých vyšetřovacích verzí, aby zjistila motiv útoku.
Původně případ vyšetřovala policie hrabství Devon a Cornwall, která v neděli uvedla, že nemá důkazy o tom, že by čin souvisel s terorismem nebo měl politický motiv. Podle nových informací ale protiteroristické oddělení vyhodnotilo případ jako natolik závažný, že převzalo jeho vedení.
Smrt Widdecombeové vyvolala v britské politice silný ohlas. Bývalá poslankyně Konzervativní strany byla výraznou osobností britské politiky několik desetiletí a proslula svými konzervativními postoji, mimo jiné odporem k interrupcím nebo rozšiřování práv LGBT+ lidí. V letech 1997 až 1999 působila jako ministryně vězeňství a později byla také poslankyní Evropského parlamentu.
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